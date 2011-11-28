Оптимизация веб-сайта под все интернет браузеры

Нужно чтоб веб сайт www.original.in.ua выглядел так как он выглядит в браузере Chrome, нужно оптимизировать под основные интернет браузеры (IE, Firefox, Opera, Chrome, Safari). Сайт выполнен в джумле, также одинаково должны работать все модули (Фотки, баннера, поиск и другие)