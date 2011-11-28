Оптимизация веб-сайта под все интернет браузеры

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки258 просмотров

Нужно чтоб веб сайт www.original.in.ua выглядел так как он выглядит в браузере Chrome, нужно оптимизировать под основные интернет браузеры (IE, Firefox, Opera, Chrome, Safari). Сайт выполнен в джумле, также одинаково должны работать все модули (Фотки, баннера, поиск и другие)

Joomla
13 лет назад
originaler
Валентина 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранные исполнители

serviom
Олег 
42 года
17 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
14 лет назад
$50
1 день
moverok
41 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$50
2 дня
Работой очень доволен было исправлено даже больше ошибок чем договаривались, все супер рекомендую.
Приятно работать - четко поставлена задача, оплата - все как договаривались, даже лучше :)

Заявки фрилансеров

serviom
Олег 
42 года
17 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
14 лет назад
moverok
41 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад

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