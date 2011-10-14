Срочно! Качественная верстка.

Добрый день!

Нужен свободный и готовый немедленно приступить к работе верстальщик.

Есть макет, работа с версткой начата, но к сожалению не доделана.

Остались типовые страницы + форум + одеть это все на самописную crm.

Срок вечер. Оплата по факту 2000р.

Жесткие требования к качеству:

верстка кроссбраузерная, валидная, по всем стандартам и должна открываться на нетбуках. Необходим верстальщик со знание JS, умение разбираться в чужом коде.

Просьба начинающих не отвечать на проект.

Cайт на который одеваем test.rukupon.com