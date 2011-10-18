Исправить ошибки отоброжения сайта в IE и Opera

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки182 просмотра

Здравствуйте!

Требуется исправить ошибки отоброжения сайта в бразере Internet Explorer

Версии 7, 8, 9

Опера

Привести сайт к одинаковому отоброжению во всех браузерах

Internet Explorer

Опера

FireFox

Хром

http://divan48y.ru/

Сроки: Жедательно сделать сегодня.

Максимум завтра.

14 лет назад
korogan
Денис 
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Deform
36 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$10
1 день
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Заявки фрилансеров

Deform
36 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад

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