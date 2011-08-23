Deform

Евгений Deform

 
36 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

- блочная вёрстка;

- поддержка стандартов (XHTML Transitional);

- семантика кода;

- кроссбраузерность (IE6+, FireFox, Chrome, Safari,Opera)

- чистый, SEO-friendly код;

- осмысленное название классов;

Верстаю макеты как из Photoshop так и из Illustrator

Сделаю в кратчайшие сроки.

Отзывы заказчиков

korogan
Денис 
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Исправить ошибки отоброжения сайта в IE и Opera
Как всегда все быстро и на самом высоком уровне. Отличная работа.
Задание сформулировано чётко, сроки поставлены - реальные, оплата - сразу по выполнению работы. Рекомендую всем!
Ответный отзыв
korogan
Денис 
41 год
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$30
10 баллов
14 лет назад
Верстка макета для сайта
Отличная работа. Все на высшем уровне. Желание заказчика понимает с полу слова. Сам еще буду обращаться и Вам рекомендую.
Денис - отличный заказчик, задание ставится чётко, сроки - реальные, оплата - моментальная. Буду рад дальнейшему сотрудничеству и вам рекомендую!
Ответный отзыв
alexcreew1
Александр 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв
$10
10 баллов
14 лет назад
Срочно, простая страница
HTML
Отлично сработал, очень, очень оперативно сделал свою работу. Качество исполнения - отлично! Рекомендую этого человека для сотрудничества.
Lhotze
Ольга 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
$70
10 баллов
14 лет назад
Проект по верстке для Кострова Евгения (Deform)
HTML
Мне очень нравится работать с Евгением. Сотрудничаем уже полгода, сделали немало проектов. Сроки - всегда четко. Качество работы - блеск! Всегда на связи. Рекомендую всем и надеюсь на дельнейшее сотрудничество!
Очень понравилось работать с Ольгой! Задание было поставлено чётко и ясно, сроки - более чем реальные, оплата последовала сразу же по завершению работы. Рекомендую всем и сам надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
annika
43 года
19 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$200
10 баллов
14 лет назад
Приватный проект для Кострова Евгения
Женя выполнил работу на отлично! Буду обращаться еще! Спасибо! Рекомендую всем, кто хочет без проблем и точно в срок получить граммотную, качественную верстку.
Показать больше отзывов
HTML-верстка
7 отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга