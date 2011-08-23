- блочная вёрстка;
- поддержка стандартов (XHTML Transitional);
- семантика кода;
- кроссбраузерность (IE6+, FireFox, Chrome, Safari,Opera)
- чистый, SEO-friendly код;
- осмысленное название классов;
Верстаю макеты как из Photoshop так и из Illustrator
Сделаю в кратчайшие сроки.
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
14 лет назад
Как всегда все быстро и на самом высоком уровне. Отличная работа.
Ответный отзыв
Задание сформулировано чётко, сроки поставлены - реальные, оплата - сразу по выполнению работы. Рекомендую всем!
$30
10 баллов
14 лет назад
Отличная работа. Все на высшем уровне. Желание заказчика понимает с полу слова. Сам еще буду обращаться и Вам рекомендую.
Ответный отзыв
Денис - отличный заказчик, задание ставится чётко, сроки - реальные, оплата - моментальная. Буду рад дальнейшему сотрудничеству и вам рекомендую!
$10
10 баллов
14 лет назад
HTML
Отлично сработал, очень, очень оперативно сделал свою работу. Качество исполнения - отлично! Рекомендую этого человека для сотрудничества.
$70
10 баллов
14 лет назад
HTML
Мне очень нравится работать с Евгением. Сотрудничаем уже полгода, сделали немало проектов. Сроки - всегда четко. Качество работы - блеск! Всегда на связи. Рекомендую всем и надеюсь на дельнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
Очень понравилось работать с Ольгой! Задание было поставлено чётко и ясно, сроки - более чем реальные, оплата последовала сразу же по завершению работы. Рекомендую всем и сам надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
$200
10 баллов
14 лет назад
Женя выполнил работу на отлично! Буду обращаться еще! Спасибо! Рекомендую всем, кто хочет без проблем и точно в срок получить граммотную, качественную верстку.
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7 отзывов
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