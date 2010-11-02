HTML-верстка журнальных статей. 141 страница. Требования как обычно.
- $70HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $30
Нужны 3 кнопки-иконки (если я верно обозвала) для сайта www.led-e.ru. Размеры: 1 и 2 кнопки: ширина 30 пикселей, высота 30 пикселей. 3-я кнопка: ширина 60, высота 20-25. Хотелось бы, чтобы эти кнопки-иконки были мнемонически понятными, чтобы передавали ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $40
Добрый день! Ищем дизайнера, который сделал бы нам баннеры журнала "Полупроводниковая светотехника" (www.led-e.ru). Нужно 2 одинаковых gif-баннера разного размера 200*200, 100*100. Нескучные, задорные, немного ехидные, яркие «технологичные» баннеры. С читабельным текстом. Оплата 40 $ за ...Баннеры1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Исправление ошибок в скриптах на сайте kit-e.ru. Подробное описание прикреплено. Срок 2 дняВеб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $80
Требуется веб-программист, который исправит ошибки в 3 скриптах на сайте tech-e.ru. Сайт на MODx. Ошибка 1: не работает модуль поиска Описание: в поисковой строке вместо нужного слова (словосочетания) прописывается другое и, соответственно, по этому другому слову ведется ...Веб-программирование2 исполнителяЗавершен13 лет назад
Ищем HTML-верстальщика для сдельной работы: верстки статей журнала в формате HTML, который сможет отверстать около 200 статей за месяц. Оплата по-страничная, 15 руб (0.5 $) за страницу. Статьи около 6-8 страниц (в среднем), встречаются таблицы, ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $30
Ищем веб-дизайнера, который бы сделал нам красивый, "технологичный" анимированный баннер. Баннер в формате GIF, размеры 468*60, 3 слоя. Срок 2 дня. 30 $. ТЗ в аттачменте, картинки для баннера будут высланы исполнителю. Оплата ЯД, WMR, наличные, ...Баннеры1 исполнительЗавершен13 лет назад
Ищем веб-программиста, хорошо знакомого с CMS MODx, для переноса 5 сайтов и 1 форума с одного хостинга на другой. Сайты практически идентичны (kit-e.ru, power-e.ru, wireless-e.ru, led-e.ru, tech-e.ru). Оплата ЯД, WMR, наличный расчет (если вы в ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад