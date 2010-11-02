Lhotze

Ольга Lhotze

 
45 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
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  • Кнопки-иконки

    $30

    Нужны 3 кнопки-иконки (если я верно обозвала) для сайта www.led-e.ru. Размеры: 1 и 2 кнопки: ширина 30 пикселей, высота 30 пикселей. 3-я кнопка: ширина 60, высота 20-25. Хотелось бы, чтобы эти кнопки-иконки были мнемонически понятными, чтобы передавали ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Баннеры для сайта

    $40

    Добрый день! Ищем дизайнера, который сделал бы нам баннеры журнала "Полупроводниковая светотехника" (www.led-e.ru). Нужно 2 одинаковых gif-баннера разного размера 200*200, 100*100. Нескучные, задорные, немного ехидные, яркие «технологичные» баннеры. С читабельным текстом. Оплата 40 $ за ...

    Баннер для сайта
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Исправить ошибки

    $80

    Требуется веб-программист, который исправит ошибки в 3 скриптах на сайте tech-e.ru. Сайт на MODx. Ошибка 1: не работает модуль поиска Описание: в поисковой строке вместо нужного слова (словосочетания) прописывается другое и, соответственно, по этому другому слову ведется ...

    MODX
    Веб-программирование2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • HTML-верстка

    Ищем HTML-верстальщика для сдельной работы: верстки статей журнала в формате HTML, который сможет отверстать около 200 статей за месяц. Оплата по-страничная, 15 руб (0.5 $) за страницу. Статьи около 6-8 страниц (в среднем), встречаются таблицы, ...

    PHPHTML
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание анимированного баннера для сайта

    $30

    Ищем веб-дизайнера, который бы сделал нам красивый, "технологичный" анимированный баннер. Баннер в формате GIF, размеры 468*60, 3 слоя. Срок 2 дня. 30 $. ТЗ в аттачменте, картинки для баннера будут высланы исполнителю. Оплата ЯД, WMR, наличные, ...

    Баннер для сайта
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • MODx. Перенос сайтов с одного хостинга на другой.

    Ищем веб-программиста, хорошо знакомого с CMS MODx, для переноса 5 сайтов и 1 форума с одного хостинга на другой. Сайты практически идентичны (kit-e.ru, power-e.ru, wireless-e.ru, led-e.ru, tech-e.ru). Оплата ЯД, WMR, наличный расчет (если вы в ...

    MODX
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
Deform
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$70
10 баллов
12 лет назад
Проект по верстке для Кострова Евгения (Deform)
Очень понравилось работать с Ольгой! Задание было поставлено чётко и ясно, сроки - более чем реальные, оплата последовала сразу же по завершению работы. Рекомендую всем и сам надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Мне очень нравится работать с Евгением. Сотрудничаем уже полгода, сделали немало проектов. Сроки - всегда четко. Качество работы - блеск! Всегда на связи. Рекомендую всем и надеюсь на дельнейшее сотрудничество!
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PerfectoWeb
Давид 
33 годаСША
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Кнопки-иконки
Спасибо Ольге за приятное и оперативное проведение проекта! Все было в максимально быстром варианте. Ольга не имеет никаких проблем не с оплатой не в своей личности. Всегда в нужное время в сети Perfecto Web советует!
Очень понравилось работать со студией, все очень оперативно и профессионально! Мне понравилось, что ребята четко поняли ТЗ и воплотили его в жизнь. И общаться тоже очень приятно! Рекомендую всеми надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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Antil
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$25
10 баллов
13 лет назад
Баннеры для сайта
Прекрасный заказчик! Ольга приятна в общение и вежлива. Четкое ТЗ + Моментальная оплата = мечта фрилансера. желаю удачи и надеюсь на продолжение сотрудничества.
Очень понравилось работать с Романом! Действительно, профессионал! Баннер получился такой, как я хотела. Роман, большое спасибо!
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andre33
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$40
10 баллов
13 лет назад
Исправить ошибки
Отличный заказчик: ясная начальная постановка задания, четкие ответы на встречные вопросы и своевременная оплата. Рад сотрудничеству и надеюсь на продолжение.
Андрей действительно профессионал с большой буквы! Разобрался в глючном коде недобросовестного программиста, а также терпеливо отвечал на мои глупые вопросы. Андрей, большое спасибо! С удовольствием будем сотрудничать и дальше.
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Scrape
Алмаз 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Создание анимированного баннера для сайта
Ольга, отличный заказчик! Четко ТЗ. Никаких задержек с оплатой. Побольше бы таких заказчиков)Рекомендую!
Все замечательно и оперативно сделал, несмотря на небольшие траблы с нашей стороны. Будем сотрудницать еще
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