Исполнитель на второй день после принятия условий договора по безопасной сделке отписал по аське что работы выполнены на 80% и исчез, в аське и здесь не появлялся. Все сроки были сорваны, деньги по безопасной сделке были заблокированы на 10 дней (по правилам, если исполнителя нет, то арбитраж минимум через 10 дней вернет деньги). Через 4 дня после срока окончания работ появился. Извинился за то, что так получилось, сказал что на то были причины и отказался от платежа по безопасной сделке. Что-то сказать с профессиональной точки зрения не могу, т.к. результатов работ не видел. В любом случае желаю успехов Андрею, а обстоятельства бывают разные.