Андрей Гончар andre33andre33
40 летУкраина/Черкассы
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Отзывы заказчиков
$100
9 баллов
13 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$100
0 баллов
13 лет назад
Исполнитель на второй день после принятия условий договора по безопасной сделке отписал по аське что работы выполнены на 80% и исчез, в аське и здесь не появлялся. Все сроки были сорваны, деньги по безопасной сделке были заблокированы на 10 дней (по правилам, если исполнителя нет, то арбитраж минимум через 10 дней вернет деньги). Через 4 дня после срока окончания работ появился. Извинился за то, что так получилось, сказал что на то были причины и отказался от платежа по безопасной сделке. Что-то сказать с профессиональной точки зрения не могу, т.к. результатов работ не видел. В любом случае желаю успехов Андрею, а обстоятельства бывают разные.
$40
10 баллов
13 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$90
10 баллов
13 лет назад
Андрей - настоящий профессионал. Чётко, быстро и качественно выполнил работу и сдал её даже раньше поставленного срока. Обязательно обращусь к нему ещё, и рекомендую остальным работодателям.
Ответный отзыв
Заказчик четко знает что ему нужно, ставит четкие и детальные задания, производит своевременную оплату. Очень приятный в общении человек. Было очень приятно работать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
$300
0 баллов
13 лет назад
Сроки сорваны. Фрилансер в ICQ не отвечает.
Веб-программирование
11 отзывов(-1)
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Базы данных
1 отзыв
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Мобильные приложения
нет отзывов
от $20
от 2 дней
нет рейтинга
Прикладное ПО
1 отзыв(-1)
от $30
от 2 дней
нет рейтинга
Разработка игр
нет отзывов
от $50
от 3 дней
нет рейтинга
Системное программирование
нет отзывов
от $30
от 2 дней
нет рейтинга
Тестирование ПО
нет отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Управление проектами
нет отзывов
от $50
от 3 дней
нет рейтинга