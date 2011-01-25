Модуль экспорта для osCommerce (PHP+MySQL)

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Имеется сайт, основанный на osCommerce (http://ocsommerce.com/), но с большим колличеством интегрированных дополнительных модулей.

Необходимо установить туда модуль импорта товаров в Excel со следующими задачами:

1. Возможность экспорта всех продуктов базы данных в Excel файл из админ-панели.

2. В файл должны экспортироваться поля id продукта, название, категория (название категории), количество продуктов на складах.

3. В файл для каждого продукта должны экспортироваться ещё 4 поля из дополнительного модуля Extra Fields (http://addons.oscommerce.com/info/6856) - находятся в отдельной таблице. Если какого-то поля для продукта нет, в файл экспортируется прочерк "-"

3. Администратор должен иметь возможность выбирать чекбоксами категории, из которых он хочет экспортировать продукты.

4. В магазине установлены 2 языка - русский и английский. Администратор должен иметь возможность выбора, продукты на каком языке ему экспортировать.

На сайте oscommerce можно найти много модулей экспорта, то есть вы можете взять готовый, и доработать соответственно поставленным выше задачам. В основном придётся поработать над пунктом №2 - экспорта Extra Fields.

MySQLPHP
14 лет назад
Awmedia
Алекс 
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14 лет назад
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andre33
41 год
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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andre33
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14 лет назад
14 лет назад