Задача - доделать интернет магазин или сделать по-своему. Товар - зарядные устройства,блоки питания, батареи, аксессуары. Есть частично сверстанный сайт. Необходимо доделать верстку. Наладить функционал. Изначально CMS - Bitrix (Старт) + свои модуля программиста, ...
Модуль экспорта для osCommerce (PHP+MySQL)
Имеется сайт, основанный на osCommerce (http://ocsommerce.com/), но с большим колличеством интегрированных дополнительных модулей.
Необходимо установить туда модуль импорта товаров в Excel со следующими задачами:
1. Возможность экспорта всех продуктов базы данных в Excel файл из админ-панели.
2. В файл должны экспортироваться поля id продукта, название, категория (название категории), количество продуктов на складах.
3. В файл для каждого продукта должны экспортироваться ещё 4 поля из дополнительного модуля Extra Fields (http://addons.oscommerce.com/info/6856) - находятся в отдельной таблице. Если какого-то поля для продукта нет, в файл экспортируется прочерк "-"
3. Администратор должен иметь возможность выбирать чекбоксами категории, из которых он хочет экспортировать продукты.
4. В магазине установлены 2 языка - русский и английский. Администратор должен иметь возможность выбора, продукты на каком языке ему экспортировать.
На сайте oscommerce можно найти много модулей экспорта, то есть вы можете взять готовый, и доработать соответственно поставленным выше задачам. В основном придётся поработать над пунктом №2 - экспорта Extra Fields.
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