Доделать интернет-магазин или сделать новый

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт8 заявок374 просмотра

Задача - доделать интернет магазин или сделать по-своему. Товар - зарядные устройства,блоки питания, батареи, аксессуары.

Есть частично сверстанный сайт. Необходимо доделать верстку. Наладить функционал.

Изначально CMS - Bitrix (Старт) + свои модуля программиста, но возникли проблемы с исполнителем (как обычно). Битрикс не проплачен, поэтому если есть желание сделать по-своему и на другой CMS - можно обсудить и этот вариант. Необходима организация выгрузки каталога из 1С 8 УТ (только выгрузки каталога, глубокой интеграции не нужно)

Срок исполнения - неделя-две

---

Приложил ТЗ и дизайн, качайте и думайте.

14 лет назад
Coolwinder
Евгений 
44 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Доделать проект на кохане

    $300

    Нужен спец по кохане доделать проект (интернет магазин, дизайн не нужен) за исчезнувшего программиста. мне кажется, что сделана б0льшая часть (2/3 где-то), но нужно разобраться в некоторых вещах и изначальных ...

    MySQLPHP
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Интернет магазин на действующем сайте

    Добрый день, Необходимо на базе сайта www.lot-bay.com cделать интернет магазин. Дизайн берем текущий и адаптируем под магазин. Модули товары, заказы, плательщики уже есть. Новый домен имеется. Рассмотрим любые предложения. В предложение укажите ...

    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Интернет-магазин под один электронный товар

    $1000

    Здравствуйте! Нужен интернет магазин под один единственный электронный товар. Соответственно минимальный функционал (главная, страница товара, оформление заказа) Оплата за товар должна осуществляться электронными деньгами. Важно: к сайту должно быть возможным подключить партнерку. ...

    PHP
    Интернет-магазины8 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание полноценного интернет-магазина

    $500

    Необходимо создать интернет магазин, по моему брифу, разместить на хостинг/домен -переключение между языками(рус,укр,англ) -валюта (грн, руб, $) -поиск по сайту -регистрация пользователей и личный кабинет ,история покупок -возможность оставлять Коментарии(только ...

    Интернет-магазины10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Развитие/доработка сайта

    $1000

    Развитие сайта. Есть сайт-визитка – www.fortiss.ru Требуется добавить функции интернет-магазина: • регистрация; • личный кабинет; • формирование заказов; • оплата заказов через процессинговый центр онлайн-платежей Assist.

    Интернет-магазины2 исполнителя
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется доработать имеющийся сайт

    Добрый день! Нужно переделать, совершенствовать или создать по новой существующий сайт www.ellita.ru. Тематика металлические входные двери. Какую платформу сможете предложить, если речь идет о магазине? Можно создать сайт с нуля ...

    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад