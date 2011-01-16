Доделать интернет-магазин или сделать новый

Задача - доделать интернет магазин или сделать по-своему. Товар - зарядные устройства,блоки питания, батареи, аксессуары.

Есть частично сверстанный сайт. Необходимо доделать верстку. Наладить функционал.

Изначально CMS - Bitrix (Старт) + свои модуля программиста, но возникли проблемы с исполнителем (как обычно). Битрикс не проплачен, поэтому если есть желание сделать по-своему и на другой CMS - можно обсудить и этот вариант. Необходима организация выгрузки каталога из 1С 8 УТ (только выгрузки каталога, глубокой интеграции не нужно)

Срок исполнения - неделя-две

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Приложил ТЗ и дизайн, качайте и думайте.