Интернет-магазин под один электронный товар

Здравствуйте! Нужен интернет магазин под один единственный электронный товар.

Соответственно минимальный функционал (главная, страница товара, оформление заказа)

Оплата за товар должна осуществляться электронными деньгами.

Важно: к сайту должно быть возможным подключить партнерку. То есть сайт должен быть на php (могу ошибаться)

Пишите цены, сроки, на чем сделаете и примеры работ.