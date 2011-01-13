Создание сайта на Magento

$750
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт4 заявки151 просмотр

Требуется интеграция готовой верстки в Magento, настройка оплаты и написание модуля синхронизации базы товаров с базой поставщиков.

Magento
14 лет назад
iMinds
45 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

pag
50 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$750
21 день
Работа с Сергеем оставила крайне негативное впечатление. Вместо трех недель проект затянулся более чем на два месяца, Сергей ни разу не уложился в названные им же сроки. Работа делалась некачественно, многие задания либо полностью игнорировались, либо были сделаны с ошибками. Причем Сергей знал об этих ошибках, но не исправлял, а ждал, пока его "носом ткнут" в эти ошибки, что еще больше затягивало сроки. В конце-концов, договорившись с Сергеем, что он за выходные исправит ошибки и сдаст проект, он вообще пропал, даже не предупредив, что не будет доделывать работу. В итоге, репутация нашей студи была сильно "подмочена", так как клиенту несколько раз давались обещания закончить проект, но из-за Сергея эти обещания не были исполнены. Если вы все же рискнете иметь с Сергеем дело, то сразу же договаривайтесь с ним о штрафах за невыполнение сроков. И оплачивайте работу по факту, а не авансом. P.S. После того, как я оставил Сергею этот отзыв, он, воспользовавшись даными ему доступами к сайту, полностью прекратил его функционирование. И это несмоторя на то, что за эту работу Сергею было оплачено. Считаю такой поступок крайне возмутительным. Это еще раз подчеркивает его плохие профессиональные и человеческие качества.
Изначально были проблемы с оплатой работы, оплата делалась с задержками, ее приходилось буквально выбивать несмотря на проделанную работу, в итоге 40 % работы так и остались неоплаченными, т.к. на просьбу оплатить еще часть работ (не финальную оплату!) человек в виде ультиматума потребовал выполнить сначала дополнительную доработку, которая изначально не оговаривалась, и для которой пришлось бы практически переделывать всю предыдущую. При обсуждении техзадания многие пункты я так понимаю намеренно умалчивались, либо заведомо давалась неверная информация, потом в ходе работы ненавязчиво как бы подкидывалась дополнительная работа, которая не обсуждалась и которая была мной выполнена. Изначально было сказано, что нужно написать парсер под импорт одной категории товаров, остальные товары просто влить. На мой вопрос, сколько товаров будет, Дмитрий ответил что немного. Как оказалось, нужно писать еще один парсер под остальные товары, причем документации на их импорт не было, на все мои вопросы которые возникали в ходе работы, ответы давались очень долго, либо говорилось просто "нужно сделать". Проделанная работа не проверялась, человек я так понимаю даже не был в курсе многих вопросов по проекту. Был импортирован один раздел для тестирования, на мою просьбу проверить, все ли правильно импортировалось, Дмитрий ответил "импортируй все". Как оказалось в итоге при импорте – немного это около 40 тыс. товаров. После этого пришлось 3 раза удалять и перезаливать все товары заново, т.к. Дмитрием были найдены ошибки в импорте. После всего этого не советую работать с Дмитрием без предварительно подписанного техзадания и как минимум 80% предоплаты.

Заявки фрилансеров

pag
50 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад

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