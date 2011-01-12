Создать скрипт для выгрузки прайса XML, определенного вида из Shop Script
Создание полноценного интернет-магазина
Необходимо создать интернет магазин, по моему брифу, разместить на хостинг/домен
-переключение между языками(рус,укр,англ)
-валюта (грн, руб, $)
-поиск по сайту
-регистрация пользователей и личный кабинет ,история покупок
-возможность оставлять Коментарии(только для зарегистрированных пользователей)
-при чекауте выбор способа оплаты/доставки (webmoney, paypal, с помошью смс, виза/мастеркард, оплата при получении)
-faq
-способы оплаты и доставка
-о магазине
-новостная лента
-возможность добавлять или удалять категории товаров админу, например:
часы:
виды(солнечные, для зрения, и т.п.)
бренды
(тоесть без выбора категории показываются все, своего рода фильтрация)
-возможность выбора показа товара по цене, названию и т.п.
на главной странице:
слева вверху название
слева категории вертикально
сверху по центру (оплата и доставка, вопрос-ответ,статьи,контакты)(горизонтально)далее картинка корзины кол-во товаров в корзине и на какую сумму)
по центру новые товары/акционные товары
справа форма входа/регистрация
для админа необходима возможность получать на мыло извещение о сделанном заказе, возможность добавлять и изменять иерархический вид категории, (как я писал выше категория-вид-бренд типа такого), добавлять товар или убирать его
хочу увидеть людей с опытом, так что велком
если какие либо моменты(типа конвертация валют, могут значительно увеличить стоимость проекта, то можно и без них, но с возможностью добавления их в будущем.
наполнение товаром проводим своими силами
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upd исполнитель не выбран, поиск продлен на 3 дня
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