Создание полноценного интернет-магазина

Необходимо создать интернет магазин, по моему брифу, разместить на хостинг/домен

-переключение между языками(рус,укр,англ)

-валюта (грн, руб, $)

-поиск по сайту

-регистрация пользователей и личный кабинет ,история покупок

-возможность оставлять Коментарии(только для зарегистрированных пользователей)

-при чекауте выбор способа оплаты/доставки (webmoney, paypal, с помошью смс, виза/мастеркард, оплата при получении)

-faq

-способы оплаты и доставка

-о магазине

-новостная лента

-возможность добавлять или удалять категории товаров админу, например:

часы:

виды(солнечные, для зрения, и т.п.)

бренды

(тоесть без выбора категории показываются все, своего рода фильтрация)

-возможность выбора показа товара по цене, названию и т.п.

на главной странице:

слева вверху название

слева категории вертикально

сверху по центру (оплата и доставка, вопрос-ответ,статьи,контакты)(горизонтально)далее картинка корзины кол-во товаров в корзине и на какую сумму)

по центру новые товары/акционные товары

справа форма входа/регистрация

для админа необходима возможность получать на мыло извещение о сделанном заказе, возможность добавлять и изменять иерархический вид категории, (как я писал выше категория-вид-бренд типа такого), добавлять товар или убирать его

хочу увидеть людей с опытом, так что велком

если какие либо моменты(типа конвертация валют, могут значительно увеличить стоимость проекта, то можно и без них, но с возможностью добавления их в будущем.

наполнение товаром проводим своими силами

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upd исполнитель не выбран, поиск продлен на 3 дня