Создать/модернизировать интернет-магазин

$10000
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт41 заявка774 просмотра

Имеем: сделанный на коленке в мохнатом году интернет-магазин http://yushkoff.com

Задача: создать новый или модернизировать существующий проект с последующей поддержкой и дальнейшим развитием в современный и привлекательный магазин, которым можно гордиться.

Финансы: не ограничены в пределах здравого смысла.

Сроки исполнения: вчера.

Осмыслил и даже напечатал, что мне требуется от магазина YUSHKOFF.COM к существующему:

1. Дополнительный ценник СПЕЦЦЕНА ОТ ЮШКОФФ, где будет зачеркнут выставленный ценник и выставлен новый.

2. Основной баннер с кадрами, сменяющимися при перегрузке/времени/принудительно.

3. Оптовые цены для оптовиков и возможность заказа, вывод файла осттков в эксель.

4. Вывод остатков в формате XML для постинга на порталал Yandex-Market, marketgid.com, bitrix и тд.

5. Рассылка новостей и файлов по оптовикам/рознице.

6. Партнерская программа для владельцев сайтов (размещают наш товар и получают % с продаж).

7. Оплата за товар кредитной картой, SMS, виртуальными деньгами, терминалы Qiwi.

8. Навороченный поиск: скрыть с 0-Ми остатками/показать все, показать только заданный размер, показать только определенный бренд, показать только спеццены, мужские/женские/все, диапазон цены.

9. Возможность оставить заявку на несуществующий и неожидающийся товар.

10. Реестр заказов с функцией отслеживания результов для начальства. Возможность удаления старых заказов без возврата на остатки.

11. Версия для iPhone.

12. Версия для социальных сетей.

13. Полные анкеты покупателей с адресом на карте гугл.

14. Редизайн с выводом спеццен на первый план.

15. Смс-голосования за лучшую футболку или конкурс.

16. Видел такие фишки, как виртуальная примерочная и распечатать имеющееся в наличии каталогом.

17. Возможность проведения каких-либо акций-распродаж с существующим и привлеченным со стороны ассортиментом на определенное время с анонсом на заглавной странице.

18. Требуется продвижение и накручивание новых фич.

ЖДУ ЦЕННИК, СРОКИ, КОММЕНТАРИИ К ПРЕДЛОЖЕНИЮ.

14 лет назад
yushkoff
Виталий 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

shh-studio
Андрей 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$4100
90 дней

Заявки фрилансеров

shh-studio
Андрей 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад

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