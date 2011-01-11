Требуется на движке интернет-магазина (на Ваш выбор) реализовать следующие возможности: - регистрация пользователей (форма прилагается) с возможностью определения статуса пользователя в зависимости от его активности и времени регистрации. Так же пользователю должен быть присвоен ...
Создать/модернизировать интернет-магазин
Имеем: сделанный на коленке в мохнатом году интернет-магазин http://yushkoff.com
Задача: создать новый или модернизировать существующий проект с последующей поддержкой и дальнейшим развитием в современный и привлекательный магазин, которым можно гордиться.
Финансы: не ограничены в пределах здравого смысла.
Сроки исполнения: вчера.
Осмыслил и даже напечатал, что мне требуется от магазина YUSHKOFF.COM к существующему:
1. Дополнительный ценник СПЕЦЦЕНА ОТ ЮШКОФФ, где будет зачеркнут выставленный ценник и выставлен новый.
2. Основной баннер с кадрами, сменяющимися при перегрузке/времени/принудительно.
3. Оптовые цены для оптовиков и возможность заказа, вывод файла осттков в эксель.
4. Вывод остатков в формате XML для постинга на порталал Yandex-Market, marketgid.com, bitrix и тд.
5. Рассылка новостей и файлов по оптовикам/рознице.
6. Партнерская программа для владельцев сайтов (размещают наш товар и получают % с продаж).
7. Оплата за товар кредитной картой, SMS, виртуальными деньгами, терминалы Qiwi.
8. Навороченный поиск: скрыть с 0-Ми остатками/показать все, показать только заданный размер, показать только определенный бренд, показать только спеццены, мужские/женские/все, диапазон цены.
9. Возможность оставить заявку на несуществующий и неожидающийся товар.
10. Реестр заказов с функцией отслеживания результов для начальства. Возможность удаления старых заказов без возврата на остатки.
11. Версия для iPhone.
12. Версия для социальных сетей.
13. Полные анкеты покупателей с адресом на карте гугл.
14. Редизайн с выводом спеццен на первый план.
15. Смс-голосования за лучшую футболку или конкурс.
16. Видел такие фишки, как виртуальная примерочная и распечатать имеющееся в наличии каталогом.
17. Возможность проведения каких-либо акций-распродаж с существующим и привлеченным со стороны ассортиментом на определенное время с анонсом на заглавной странице.
18. Требуется продвижение и накручивание новых фич.
ЖДУ ЦЕННИК, СРОКИ, КОММЕНТАРИИ К ПРЕДЛОЖЕНИЮ.
Выбранный исполнитель
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