Подкорректировать категории в виртумарте джумла

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Завершен2 заявки125 просмотров

Есть Интернет Магазин.

ЦРМ - ДЖУМЛА.

Интернет Магазин- ВИРТУМАРТ.

Проблема.

1. Некорректно отображаются категории товаров.

Т.е. в настройках ВИРТУМАРТА одно, а в вэбраузере наблюдается другое.

2. Не отображается название категории на странице.

Задача.

Нужно подшаманить (по другому не знаю как назвать - не специалист :-) ) ВИРТУМАРТ и научить его отображать категории товаров и товары так как это сделано в настройках ВИРТУМАРТА.

Денис.

+79262105648

skype: denis_volodin

mail: [email protected]

Joomla
14 лет назад
V-D-V
Денис 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

webmstyle
Дмитрий 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$30
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

webmstyle
Дмитрий 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад

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