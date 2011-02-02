Подкорректировать категории в виртумарте джумла

Есть Интернет Магазин.

ЦРМ - ДЖУМЛА.

Интернет Магазин- ВИРТУМАРТ.

Проблема.

1. Некорректно отображаются категории товаров.

Т.е. в настройках ВИРТУМАРТА одно, а в вэбраузере наблюдается другое.

2. Не отображается название категории на странице.

Задача.

Нужно подшаманить (по другому не знаю как назвать - не специалист :-) ) ВИРТУМАРТ и научить его отображать категории товаров и товары так как это сделано в настройках ВИРТУМАРТА.

Денис.

+79262105648

skype: denis_volodin

mail: [email protected]