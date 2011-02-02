Необходимо создать движок магазина цифровых изображений, в котором зарегистированные продавцы смогу загружать и продавать свои изображения, а зарегистрированные покупатели - покупать их. Сайты-примеры: Istockphoto.com, fotolia.com, shutterstock.com, dreamstime.com, 123rf.com ...
Подкорректировать категории в виртумарте джумла
Есть Интернет Магазин.
ЦРМ - ДЖУМЛА.
Интернет Магазин- ВИРТУМАРТ.
Проблема.
1. Некорректно отображаются категории товаров.
Т.е. в настройках ВИРТУМАРТА одно, а в вэбраузере наблюдается другое.
2. Не отображается название категории на странице.
Задача.
Нужно подшаманить (по другому не знаю как назвать - не специалист :-) ) ВИРТУМАРТ и научить его отображать категории товаров и товары так как это сделано в настройках ВИРТУМАРТА.
Денис.
+79262105648
skype: denis_volodin
mail: [email protected]
Выбранный исполнитель
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