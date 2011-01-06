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Верстка и натяжка магазина VamShop
Ищу верстальщика и желательно человека(возможно у Вас есть кто-то на примете), которой натянет верстку на движок VamShop в соответствии с дизайном.
1. Отзывы
2. Опыт, примеры ваших работ
3. Срок изготовления(до 5 дней)
4. Цена работы(за 1 главную + 6-7 дополнительных) и отдельно если сможете натянуть на движок VamShop
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