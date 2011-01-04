Разработка интернет магазина на базе CMS Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт11 заявок277 просмотров

Необходимо разработать интернет магазин на базе CMS Битрикс Начиная с создания шаблона на основе предоставляемых PSD фаилов Заканчивая добавлением/ изменим необходимых разделов в панели управления. Итогом должен стать работающий проект который будет залит исполнителем на сервер

Пожалуйста указывайте в заявке вашу цену и срок реализации.

Внимание! Нужен человек с опытом работы в Битрикс , который ЗНАЕТ что справится а не просто ДУМАЕТ что справится.

14 лет назад
GGRPG
41 год
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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