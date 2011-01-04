Необходим опыт работы с данной CMS. Магазин: murzilkin.ru Нужно сделать: - Верстку страниц (дизайн скоро будет); - Настройку и дополнение существующего функционала. ...
Разработка интернет магазина на базе CMS Битрикс
Необходимо разработать интернет магазин на базе CMS Битрикс Начиная с создания шаблона на основе предоставляемых PSD фаилов Заканчивая добавлением/ изменим необходимых разделов в панели управления. Итогом должен стать работающий проект который будет залит исполнителем на сервер
Пожалуйста указывайте в заявке вашу цену и срок реализации.
Внимание! Нужен человек с опытом работы в Битрикс , который ЗНАЕТ что справится а не просто ДУМАЕТ что справится.
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