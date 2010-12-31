Нужны статьи к разделам/ подразделам

И снова здравствуйте,

продолжу создавать рабочие места. Короче: есть сайт www.mir-igrushki.ru. То есть продаем игрушки.

Слева на экране длинный и грустный каталог. Сам каталог мы будем переделывать - как внешне (из длинной сосиски оставим только категории, а подкатегории будут вываливаться вторым темпом); так и сами названия разделов будем корректировать.

Так вот к этим новым разделам нужны статьи. Объем какой стандартный для Seo-гуру? 500 знаков? поправьте, если я не прав.

Настоятельное пожелание от писателя - иметь опыт работы с игрушечными сайтами. У этих деревянных игрушек, что мы продаем, есть душа.

И еще. Получилось так, что наш сайт читают! Поэтому тексты должны быть для людей, а не поисковых роботов. В них должна быть познавательная информация, а не набор продвиженческих фраз и голимая реклама забугорных изготовителей.

Существующие тексты писал и переводил я сам.

Что еще?

мыло: [email protected]

ася 386210013

Пишите, договоримся.

С уважением,

Геннадий