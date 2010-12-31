Нужно дособрать шаблон для WebAsyst Приступить нужно сейчас, закончить сегодня, шаблон не сложный все по минимуму, главня готова, товара на 70%, остальное при общении Оставляйте контакты и цену
Нужны статьи к разделам/ подразделам
И снова здравствуйте,
продолжу создавать рабочие места. Короче: есть сайт www.mir-igrushki.ru. То есть продаем игрушки.
Слева на экране длинный и грустный каталог. Сам каталог мы будем переделывать - как внешне (из длинной сосиски оставим только категории, а подкатегории будут вываливаться вторым темпом); так и сами названия разделов будем корректировать.
Так вот к этим новым разделам нужны статьи. Объем какой стандартный для Seo-гуру? 500 знаков? поправьте, если я не прав.
Настоятельное пожелание от писателя - иметь опыт работы с игрушечными сайтами. У этих деревянных игрушек, что мы продаем, есть душа.
И еще. Получилось так, что наш сайт читают! Поэтому тексты должны быть для людей, а не поисковых роботов. В них должна быть познавательная информация, а не набор продвиженческих фраз и голимая реклама забугорных изготовителей.
Существующие тексты писал и переводил я сам.
Что еще?
мыло: [email protected]
ася 386210013
Пишите, договоримся.
С уважением,
Геннадий
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