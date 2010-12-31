Есть готовый дизайн - надо сверстать и настроить интернет магазин - на одном из движков: phpshop или UMI.CMS Интересуют сроки и цена. а также примеры работ
Модули "Единой кассы" OpenСart и Zen Cart
Требуется написать модули для подключения к "Единой кассе" ( http://merchant.w1.ru/ ), позволяющие осуществлять проведение сделки (выставление счета, подтверждение и оплату), для следующих движков интернет-магазинов:
- OpenCart
- Zen Cart
Документация по Единой кассе:
http://merchant.w1.ru/checkout/site/develope/
Обязательные требования:
1) Поддержка ЭЦП
Реализовать поддержку ЭЦП с возможностью настройки SHA1/MD5.
2) Возможность выбора/настройки способов оплаты
Реализовать возможность на стороне магазина настраивать способы оплаты таким образом, чтобы при выборе пользователем "оплатить через терминалы" был переход на Единую кассу с терминалами, "оплатить в банке" - переход на Единую кассу с включенными банками и т.п.. Другими словами, чтобы в интернет-магазине была не просто оплата через Единую кассу, а можно было бы разбить оплату через Единую кассу на несколько доступных способов, например:
- в терминалах
- банковской картой
- интернет-деньгами
- в отделении почты России
Также нужно, чтобы пользователь, выбирая оплату через Единую кассу, видел в её описании, какие возможности по оплате она предоставляет (терминалы, банковские карты и т.п.), причём, описание должно формироваться с учётом того, какие способы оплаты через Единую кассу включены в настройках модуля (если позволяет CMS).
3) Обработка уведомлений
Если в CMS есть возможность помечать заказ как оплаченный, то это надо делать автоматически при получении от Единой кассы подтверждения об оплате.
4) Инструкция
Нужна иллюстрированная скриншотами инструкция по установке и настройке модуля. Инструкция помимо описания настройки должна включать (учитывая особенности CMS) описание того, как и где размещать информацию/баннеры о Единой кассе.
Оплата договорная (через безопасную сделку).
По договорённости исполнитель может реализовывать модули по отдельности. В этом случае под каждый модуль откроем отдельный проект и, соответственно, отдельную безопасную сделку.
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