Модули "Единой кассы" OpenСart и Zen Cart

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Требуется написать модули для подключения к "Единой кассе" ( http://merchant.w1.ru/ ), позволяющие осуществлять проведение сделки (выставление счета, подтверждение и оплату), для следующих движков интернет-магазинов:

- OpenCart

- Zen Cart

Документация по Единой кассе:

http://merchant.w1.ru/checkout/site/develope/

Обязательные требования:

1) Поддержка ЭЦП

Реализовать поддержку ЭЦП с возможностью настройки SHA1/MD5.

2) Возможность выбора/настройки способов оплаты

Реализовать возможность на стороне магазина настраивать способы оплаты таким образом, чтобы при выборе пользователем "оплатить через терминалы" был переход на Единую кассу с терминалами, "оплатить в банке" - переход на Единую кассу с включенными банками и т.п.. Другими словами, чтобы в интернет-магазине была не просто оплата через Единую кассу, а можно было бы разбить оплату через Единую кассу на несколько доступных способов, например:

- в терминалах

- банковской картой

- интернет-деньгами

- в отделении почты России

Также нужно, чтобы пользователь, выбирая оплату через Единую кассу, видел в её описании, какие возможности по оплате она предоставляет (терминалы, банковские карты и т.п.), причём, описание должно формироваться с учётом того, какие способы оплаты через Единую кассу включены в настройках модуля (если позволяет CMS).

3) Обработка уведомлений

Если в CMS есть возможность помечать заказ как оплаченный, то это надо делать автоматически при получении от Единой кассы подтверждения об оплате.

4) Инструкция

Нужна иллюстрированная скриншотами инструкция по установке и настройке модуля. Инструкция помимо описания настройки должна включать (учитывая особенности CMS) описание того, как и где размещать информацию/баннеры о Единой кассе.

Оплата договорная (через безопасную сделку).

По договорённости исполнитель может реализовывать модули по отдельности. В этом случае под каждый модуль откроем отдельный проект и, соответственно, отдельную безопасную сделку.

Opencart
14 лет назад
Mike_Chekanov
Михаил 
51 год
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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