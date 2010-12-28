Настроить интернет-магазин и сопровождать

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Закрыт7 заявок366 просмотров

Есть готовый дизайн - надо сверстать и настроить интернет магазин - на одном из движков: phpshop или UMI.CMS

Интересуют сроки и цена.

а также примеры работ

14 лет назад
Katerina25
Катерина 
55 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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