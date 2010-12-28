Магазин вроде установлен но глючит корзина , товар добавляется но при переходе в корзину-надпись "карзина пуста" ; Не работает поиск а очень нужен; Не работает возможность привязки сопутствующих товаров; Сделать как можно ...
Настроить интернет-магазин и сопровождать
Есть готовый дизайн - надо сверстать и настроить интернет магазин - на одном из движков: phpshop или UMI.CMS
Интересуют сроки и цена.
а также примеры работ
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