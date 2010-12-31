Так как у прошлого разработчика возникли проблемы с интернетом - дублирую проект, на случай если не будет результата. Есть .psd необходимо его посадить на движок интернет-магазина Предпочтительные CMS: ОСкоммерц или сшоп-скрипт. Другие ...
Срочно! Доделать интернет-магазин на битриксе
Взялся один сделать - не доделал - пропал.
Текущее состояние сайта - http://bitrix.mmfm.ru/ (большая часть сделана)
Магазин стандартный, из самого сложного только корзина на яве.
Срочно - идеально ко вторнику все сделать
тз, дизайн, доступ здесь http://www.1.bestsite.z8.ru/1.rar
400$ (обсуждаемо)
оплата по факту - плачу всегда, см. отзывы.
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