Создание бланка заказа для shop-script webasyst

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Закрыт1 заявка147 просмотров

Задача: создание бланка заказа для shop-script webasyst в виде таблицы.

Бланк должен включать несколько столбцов, в которые покупатель вручную вписывает необходимую информацию и имеет возможность добавлять в таблицу дополнительные строки.

Бланк должен добавляться в корзину клиента на нашем сайте как продукт.

Столбцы:

1) наименование товара

2) SKU#

3) ссылка на товар

4) цвет

5) размер

6) цена

7) количество

Админ должен иметь возможность модификации бланка заказа внутри системы.

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Webasyst
14 лет назад
partsite
51 год
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

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