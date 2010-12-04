Необходимо разработать в выбранной системе управление контентом(Битрикс) Web-портал (интернет магазин) с возможностью изменения стиля оформления. Реализовать в нем следующие возможности o Выбор товаров в зависимости от типа o Выбор товара в зависимости от типа ...
Создание бланка заказа для shop-script webasyst
Задача: создание бланка заказа для shop-script webasyst в виде таблицы.
Бланк должен включать несколько столбцов, в которые покупатель вручную вписывает необходимую информацию и имеет возможность добавлять в таблицу дополнительные строки.
Бланк должен добавляться в корзину клиента на нашем сайте как продукт.
Столбцы:
1) наименование товара
2) SKU#
3) ссылка на товар
4) цвет
5) размер
6) цена
7) количество
Админ должен иметь возможность модификации бланка заказа внутри системы.
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