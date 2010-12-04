Дизайн для интернет-магазина

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Закрыт21 заявка337 просмотров

Хочу создать интернет магазин.

В интернете очень стантартные и не интересные предлагают дизайн.

У меня есть мысли и идеи как должен выглядить интернет-магазин, но хочу воспользоваться помощью специалиста.

Откликнитесь, кто может мне создать сайт интернет-магазин, с моими идеями и мыслями.

Продовать буду одежду для женщин всех возрастов

Пишите на почту мне

Спасибо!

14 лет назад
Vera-85
39 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров