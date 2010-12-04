Дизайн для интернет-магазина

Хочу создать интернет магазин.

В интернете очень стантартные и не интересные предлагают дизайн.

У меня есть мысли и идеи как должен выглядить интернет-магазин, но хочу воспользоваться помощью специалиста.

Откликнитесь, кто может мне создать сайт интернет-магазин, с моими идеями и мыслями.

Продовать буду одежду для женщин всех возрастов

Пишите на почту мне

Спасибо!