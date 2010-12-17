Нужна связь 1С 7.7 с virtuemart 2
Разработать шаблон под WebAsyst Shop-Script.
Здравствуйте.
Дизайн есть. Верстка в разработке.
ТЗ нет( Думаю, что-то с этим решим.
Дизайн макеты:
1. http://makepreview.ru/1536047532
2. http://makepreview.ru/1372974018
3. http://makepreview.ru/1614966123
4. http://makepreview.ru/1540061060
Интересуют примеры работ, цена и сроки.
ps.: Бюджет слабоват.
Заявки фрилансеров
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