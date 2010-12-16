Посадить дизайн на CMS интернет-магазина

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт4 заявки171 просмотр

Есть .psd необходимо его посадить на движок интернет-магазина

Предпочтительные CMS: ОСкоммерц или сшоп-скрипт

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Некоторые страницы прикреплены к проекту, список каталога будет в алфавитном списке, под товаром должна быть "похожая продукция"

Никаких платежных систем на сайте не будет

Бюджет: 50-60$

Интересует на какой цмс будете делать, сроки и цена

14 лет назад
IvanFeniks
Иван 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Web-Mamont
44 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов(-4)
14 лет назад
$50
3 дня
Проблемы с интернетом и т.д. - это понятно но почему не отвечали потом? дал работу другому фрилансеру ... думаю и не начинали работать над моим проектом

Заявки фрилансеров

Web-Mamont
44 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов(-4)
14 лет назад

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