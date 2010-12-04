Нужна связь 1С 7.7 с virtuemart 2
Закончить интернет-магазин (для vladislav-kpi)
Настоятельно для Владислав Владислав (vladislav-kpi)
Срочно выйдите на связь и доделайте проект.
Сроки работы Вами начатой 04.12.2010
Сроки окончания работы -неделя.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $100
Срочно необходима косметическая доработка сайта. Дедлайн понедельник, оплата по факту.Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте. Дизайн есть. Верстка в разработке. ТЗ нет( Думаю, что-то с этим решим. Дизайн макеты: 1. http://makepreview.ru/1536047532 2. http://makepreview.ru/1372974018 3. http://makepreview.ru/1614966123 4. http://makepreview.ru/1540061060 ...Закрыт14 лет назад
- $60
Есть .psd необходимо его посадить на движок интернет-магазина Предпочтительные CMS: ОСкоммерц или сшоп-скрипт Также рассмотрю Ваши предложения Некоторые страницы прикреплены к проекту, список каталога будет в алфавитном списке, под ...Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Есть магазин на Joomla, надо доделать скриптовую часть. А именно конструктор пиццы, как показано в приложенном файле. Оплата после выполнения. Бюджет невелик.Закрыт14 лет назад
- $1000
Необходимо на NetCat написать функционал интернет-магазина по продаже компьютерной техники. Основные моменты Т.З.: - Импорт товаров из большого файла xls, обновление цен, сверка краткого описания, добавление нового товара, если ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт14 лет назад
Дизайн есть, будет предоставлен в псд. Верстка + настройка/доделка битрикса (корзина на яве + блок случайных товаров). лицензия есть - «1С-Битрикс: Управление сайтом - Малый бизнес» Тз здесь - http://www.2.bestsite.z8.ru/tz.rar ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $150
Необходимо срочно доделать интернет-магазин на битрикс. Над проектом работал наш штатный программист, который в данное время очень занят на другом проекте. Он передаст все что необходимо: доступ, ТЗ и пр. ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо сделать поиск по артикулу, +добавить вывод аналогов товара. Видится примерно так: создаем базу вида основной_артикул/артикул_аналога артикул1/артикул_аналога1 артикул1/артикул_аналога2 артикул1/артикул_аналога3 при поиске по артикулу должен ...Закрыт14 лет назад
Собственно требуется интегрировать дизайн из PSD макета в дижок HostCMS подробности в личку с исполнителем. от вас цена и сроки выполненияЗакрыт14 лет назад