trastevere

Человек взялся за проект (не владея полностью техникой создания интернет-магазинов), сам подтвердил сроки ,договорились 20 ноября сырой проект показать заказчику (а материалы я предоставил 6 ноября), чтобы потом еще несколько дней взять у заказчика .В результате- обещал 16 ноября показать,потом с 18-го много писал мне -вариантов я не видел. Кормил меня завтраками,я,соответственно -заказчика. Результат- потерянное время и испорченные отношения с заказчиком (а у меня в исполнении 2 заказа от него) а также чувство недоверие к работе фрилансера (из-за вранья одного). Если назвал себя фрилансер- четко определяй.что можешь сделать,а что нет! Все есть в журнале переписки! Не..ну это предел! НЕ УМЕЕТЕ РАБОТАТЬ-так не врите! Давайте,выкладывайте всю переписку, где я вилял,настаивал.. что еще там написано в ответе НЕ СОВЕТУЮ РАБОТАТЬ С НИМ. ТЕМ БОЛЕЕ С СЕРЬЕЗНЫМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ,ТАК КАК ЧЕЛ ЗАВЫШАЕТ СВОИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВОЗМОЖНОСТИ СЕЙЧАС МОЙ ПРОЕКТ ИСПОЛНЯЕТ МОЛОДОЙ ФРИЛАНСЕР, КОТОРЫЙ НА 2-ОЙ ДЕНЬ ПРЕДОСТАВИЛ МАТЕРИАЛ,=. НЕ ОБЖИГАЙТЕСЬ БОЛЕЕ НА НЕМ ОТВЕТ СТОЛЬКО БЫ РВЕНИЯ В РАБОТЕ НАД ПРОЕКТОМ! ТОВАРИЩ ПОНЯЛ.ЧТО "ПОПОРТИЛ СЕБЕ ЛИЦО", И ПРОСИТ СМОТРЕТЬ ОТЗЫВЫ.. СМОТРИТЕ...) НАДЕЮСЬ.БЛАГОДАРЯ МОЕМУ ПРИМЕРУ ОН БУДЕТ ОСОЗНАННО ОТНОСИТЬСЯ К ЗАКАЗЧИКАМ! ХОТЯ, Я ТЕПЕРЬ УВЕРЕН- РАБОТАЕТ МНОГО ДОСТОЙНЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ФРИЛАНСЕРОВ. МОЙ ПРОЕКТ СДЕЛАН ДОСТОЙНО ПРОФЕССИОНАЛОМ.