trastevere

Сергей Шилов trastevere

 
46 летРоссия/Всеволожск
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Интернет-магазин

    Интернет магазин на osСommerce при сохранении существующего дизайна. С простой системой администрирования , с модулями: категории товаров, обратная связь, регистрация пользователей/личный кабинет, связь с соц. сетями, rss-поток, цена (старая/новая/спеццена), рассылка новостей, фотокаталог.Движок оптимизирован под ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание интернет-магазина одежды

    Требуется интернет-магазин при сохранении существующего дизайна. Бюжет ограничен Требуется настроить интернет магазин на osСommerce. С простой системой администрирования , с модулями: категории товаров, обратная связь, регистрация пользователей/личный кабинет, связь с соц. сетями, rss-поток, цена (старая/новая/спеццена), оплата, поддержка платежных ...

    Интернет-магазины7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание интернет-магазина

    Требуется интернет-магазин при сохранении существующего дизайна. Сроки сжатые. Бюжет ограничен! Требуется настроить интернет магазин на osСommerce. С простой системой администрирования , с модулями: категории товаров, обратная связь, регистрация пользователей/личный кабинет, связь с соц. сетями, rss-поток, цена (старая/новая/спеццена), оплата, ...

    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Продвижение сайта в ТОП Яндекс

    Продвижение молодого сайта и вывод его в топ 10 Яндекс по низкочастотным запросам, внутренняя и внешняя оптимизации.Регион- Москва Оплата по результату. Рассмотрю варианты с исполнителями с высоким рейтингом. Условием по продвижению запросов является использование низкобюджетных способов: максимально возможная ...

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Интернет-магазин

    Требуется нтернет-магазин при сохранении существующего дизайна. Сроки сжатые. Бюжет ограничен Требуется настроить интернет магазин на osСommerce. С простой системой администрирования , с модулями: категории товаров, обратная связь, регистрация пользователей/личный кабинет, связь с соц. сетями, rss-поток, цена ...

    Интернет-магазины14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Продвижение сайта в ТОП-10 Яндекс

    Продвижение молодого сайта и вывод его в топ 10 Яндекс по низкочастотным запросам, внутренняя и внешняя оптимизации. Сайт находится на модернизации,но продвижение начинаем сейчас. Оплата по результату. Другие варианты с исполнителями с высоким рейтингом. Условием по продвижению запросов ...

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Интернет-магазин

    $50

    Интернет-магазин на основе готового сайта, при сохранении существующего дизайна Есть дизайн, его нужно посадить на CMS интернет-магазина CMS должна быть хорошо оптимизирована под поисковики. Прошу читать проект внимательно.

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • SEO cайта

    SEO cайта магазина верхней одежды Необходимо провести регистрацию и раскрутку аккаунтов в социальных сетях (Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники, LiveJournal). ТОП-10 yandex пример-rmcollection.ru ТЗ на электронку.

    Поисковые системы (SEO)18 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Продвижение сайта

    $100

    Требуется продвижение молодого сайта интернет-магазина одежды кожаной одежды и вывод его в топ 10 Яндекс по низкочастотным запросам, внутренняя и внешняя оптимизации. Сайт находится на модернизации,но продвижение начинаем сейчас. Оплата по ...

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
sidoruk2000
Владимир 
46 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 отзывов(-2)
$50
0 баллов
13 лет назад
Интернет-магазин
КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ СОВЕТУЮ РАБОТАТЬ С ДАННЫМ ЧЕЛОВЕКОМ. Я Сразу предупредил заказчика - маленький бюджет длинный срок. Последний договор с заказчиком - до 29 готовый проект. Магазин установлен, настройка начала. шаблон в процессе редактирования. Кому интересно сайт http://www.lineaperfetto.ru/RU/Index.html магазин начал делать http://777.mama911.com.ua/ Я отказался от проекта, он настоял и уговорил. О просрочке я предупреждал!!!!!!. Чёткого ТЗ просто не было. Заказчик вилял не говоря ничего конкретного (магазин не магазин, дизайн не дизайн, каталог не каталог. он сам не знает что нужно). В общем вы сделайте а я посмотрю. Я неделю пытался уточнить что и как делать так и не добился. В переписке всё есть. Могу предоставить интересующимся. В итоге - потраченное время, отрицательный отзыв, и долг дизайнеру за дизайн. Кому интересно сайт http://www.lineaperfetto.ru/ru/index.html магазин начал делать http://777.mama911.com.ua/
Человек взялся за проект (не владея полностью техникой создания интернет-магазинов), сам подтвердил сроки ,договорились 20 ноября сырой проект показать заказчику (а материалы я предоставил 6 ноября), чтобы потом еще несколько дней взять у заказчика .В результате- обещал 16 ноября показать,потом с 18-го много писал мне -вариантов я не видел. Кормил меня завтраками,я,соответственно -заказчика. Результат- потерянное время и испорченные отношения с заказчиком (а у меня в исполнении 2 заказа от него) а также чувство недоверие к работе фрилансера (из-за вранья одного). Если назвал себя фрилансер- четко определяй.что можешь сделать,а что нет! Все есть в журнале переписки! Не..ну это предел! НЕ УМЕЕТЕ РАБОТАТЬ-так не врите! Давайте,выкладывайте всю переписку, где я вилял,настаивал.. что еще там написано в ответе НЕ СОВЕТУЮ РАБОТАТЬ С НИМ. ТЕМ БОЛЕЕ С СЕРЬЕЗНЫМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ,ТАК КАК ЧЕЛ ЗАВЫШАЕТ СВОИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВОЗМОЖНОСТИ СЕЙЧАС МОЙ ПРОЕКТ ИСПОЛНЯЕТ МОЛОДОЙ ФРИЛАНСЕР, КОТОРЫЙ НА 2-ОЙ ДЕНЬ ПРЕДОСТАВИЛ МАТЕРИАЛ,=. НЕ ОБЖИГАЙТЕСЬ БОЛЕЕ НА НЕМ ОТВЕТ СТОЛЬКО БЫ РВЕНИЯ В РАБОТЕ НАД ПРОЕКТОМ! ТОВАРИЩ ПОНЯЛ.ЧТО "ПОПОРТИЛ СЕБЕ ЛИЦО", И ПРОСИТ СМОТРЕТЬ ОТЗЫВЫ.. СМОТРИТЕ...) НАДЕЮСЬ.БЛАГОДАРЯ МОЕМУ ПРИМЕРУ ОН БУДЕТ ОСОЗНАННО ОТНОСИТЬСЯ К ЗАКАЗЧИКАМ! ХОТЯ, Я ТЕПЕРЬ УВЕРЕН- РАБОТАЕТ МНОГО ДОСТОЙНЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ФРИЛАНСЕРОВ. МОЙ ПРОЕКТ СДЕЛАН ДОСТОЙНО ПРОФЕССИОНАЛОМ.
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