trastevere

Интернет магазин на osСommerce при сохранении существующего дизайна. С простой системой администрирования , с модулями: категории товаров, обратная связь, регистрация пользователей/личный кабинет, связь с соц. сетями, rss-поток, цена (старая/новая/спеццена), рассылка новостей, фотокаталог.Движок оптимизирован под ...
- Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Требуется интернет-магазин при сохранении существующего дизайна. Бюжет ограничен Требуется настроить интернет магазин на osСommerce. С простой системой администрирования , с модулями: категории товаров, обратная связь, регистрация пользователей/личный кабинет, связь с соц. сетями, rss-поток, цена (старая/новая/спеццена), оплата, поддержка платежных ...Интернет-магазины7 заявокЗакрыт12 лет назад
Настоятельно для Владислав Владислав (vladislav-kpi) Срочно выйдите на связь и доделайте проект. Сроки работы Вами начатой 04.12.2010 Сроки окончания работы -неделя.Интернет-магазинынет заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется интернет-магазин при сохранении существующего дизайна. Сроки сжатые. Бюжет ограничен! Требуется настроить интернет магазин на osСommerce. С простой системой администрирования , с модулями: категории товаров, обратная связь, регистрация пользователей/личный кабинет, связь с соц. сетями, rss-поток, цена (старая/новая/спеццена), оплата, ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт13 лет назад
Продвижение молодого сайта и вывод его в топ 10 Яндекс по низкочастотным запросам, внутренняя и внешняя оптимизации.Регион- Москва Оплата по результату. Рассмотрю варианты с исполнителями с высоким рейтингом. Условием по продвижению запросов является использование низкобюджетных способов: максимально возможная ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется нтернет-магазин при сохранении существующего дизайна. Сроки сжатые. Бюжет ограничен Требуется настроить интернет магазин на osСommerce. С простой системой администрирования , с модулями: категории товаров, обратная связь, регистрация пользователей/личный кабинет, связь с соц. сетями, rss-поток, цена ...Интернет-магазины14 заявокЗакрыт13 лет назад
Продвижение молодого сайта и вывод его в топ 10 Яндекс по низкочастотным запросам, внутренняя и внешняя оптимизации. Сайт находится на модернизации,но продвижение начинаем сейчас. Оплата по результату. Другие варианты с исполнителями с высоким рейтингом. Условием по продвижению запросов ...Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Интернет-магазин на основе готового сайта, при сохранении существующего дизайна Есть дизайн, его нужно посадить на CMS интернет-магазина CMS должна быть хорошо оптимизирована под поисковики. Прошу читать проект внимательно.Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт13 лет назад
SEO cайта магазина верхней одежды Необходимо провести регистрацию и раскрутку аккаунтов в социальных сетях (Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники, LiveJournal). ТОП-10 yandex пример-rmcollection.ru ТЗ на электронку.Поисковые системы (SEO)18 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Требуется продвижение молодого сайта интернет-магазина одежды кожаной одежды и вывод его в топ 10 Яндекс по низкочастотным запросам, внутренняя и внешняя оптимизации. Сайт находится на модернизации,но продвижение начинаем сейчас. Оплата по ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт13 лет назад