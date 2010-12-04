Нужен интернет магазин

Есть сайт - хотим его обновить (дизайн, CMS - сейчас какая то левая) и прикрутить интернет магазин.

Необходимо разработать интернет магазин.

Платформа: на выбор исполнителя предлагайте...

основное требование: легкая (т.е. не требовательная к хостингу - в разумных пределах), seo ориентированная (т.е. что бы сайт потом можно было продвигать), простая в освоении пользователями.

Основная задача синхронизация с 1с (товары, цены, заказы) - работа с Яндекс-Маркет.

Также должна присутствовать форма заказа:

- оформление заказа без обязательной регистрации, но с указанием обязательных данных: ФИО, электр. почту, телефон, адрес доставки, реквизиты

- доставка (несколько регионов - у каждого своя цена).

Возможность добавления комментариев к товарам (добавлять могут только выделенные пользователи имеющие разрешение на это)

На главной вывод:

- Самые продаваемые товары

- Самые популярные товары

- Новости, анонсы статей (добавлять могут только выделенные пользователи имеющие разрешение на это)

Если возникают вопросы пишите.

Жду предложения с указанием: CMS, цена и сроки.