Нужна связь 1С 7.7 с virtuemart 2
Нужен интернет магазин
Есть сайт - хотим его обновить (дизайн, CMS - сейчас какая то левая) и прикрутить интернет магазин.
Необходимо разработать интернет магазин.
Платформа: на выбор исполнителя предлагайте...
основное требование: легкая (т.е. не требовательная к хостингу - в разумных пределах), seo ориентированная (т.е. что бы сайт потом можно было продвигать), простая в освоении пользователями.
Основная задача синхронизация с 1с (товары, цены, заказы) - работа с Яндекс-Маркет.
Также должна присутствовать форма заказа:
- оформление заказа без обязательной регистрации, но с указанием обязательных данных: ФИО, электр. почту, телефон, адрес доставки, реквизиты
- доставка (несколько регионов - у каждого своя цена).
Возможность добавления комментариев к товарам (добавлять могут только выделенные пользователи имеющие разрешение на это)
На главной вывод:
- Самые продаваемые товары
- Самые популярные товары
- Новости, анонсы статей (добавлять могут только выделенные пользователи имеющие разрешение на это)
Если возникают вопросы пишите.
Жду предложения с указанием: CMS, цена и сроки.
Выбранный исполнитель
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