Небольшой интернет магазин на Bitrix

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Закрыт5 заявок169 просмотров

Необходимо разработать в выбранной системе управление контентом(Битрикс) Web-портал (интернет магазин) с возможностью изменения стиля оформления.

Реализовать в нем следующие возможности

o Выбор товаров в зависимости от типа

o Выбор товара в зависимости от типа и параметров (может использоваться как для выбора один или несколько параметров)

• Организовать корзину покупателя.

• Организовать пользовательский рейтинг товаров .

• Наполнить базу интернет-магазина

o Не менее 7 типов товара

o Для каждого типа товара не менее 3х параметров.

o Количество записей в базе не менее 25.

14 лет назад
ShadrinMich
Михаил 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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