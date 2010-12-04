Небольшой интернет магазин на Bitrix

Необходимо разработать в выбранной системе управление контентом(Битрикс) Web-портал (интернет магазин) с возможностью изменения стиля оформления.

Реализовать в нем следующие возможности

o Выбор товаров в зависимости от типа

o Выбор товара в зависимости от типа и параметров (может использоваться как для выбора один или несколько параметров)

• Организовать корзину покупателя.

• Организовать пользовательский рейтинг товаров .

• Наполнить базу интернет-магазина

o Не менее 7 типов товара

o Для каждого типа товара не менее 3х параметров.

o Количество записей в базе не менее 25.