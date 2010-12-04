Перемещение (обновление) каталога (магазина)

1) сайт http://goo.gl/rzzEM работает на OsCommerce http://goo.gl/YaAa2 но существуют неудобства в развитие (из за авторских модулей несовместимы с новой версии CMS)

2) решили перемещать (или обновлять существующую CMS до последней версии и это рассматривается в первую очередь) весь каталог продуктов (~3000 единиц) на последнюю версию OsCommerce http://goo.gl/YaAa2 или Joomla http://goo.gl/4Dumk или любая другая CMS которая предоставит нужные модули управления

3) нужны элементарные модули управления как:

- рубрика (меню) которая отображает корпоративные статьи (статья будет содержать название, описание, несколько фотографии)

- рубрика (меню) которая отображает каталог продуктов (продукт будет содержать название, описание, несколько фотографии и видео, цена, хорошо если будет корзина которая набирает продуктов и потом отправляет заявку на email клиента и поставщика)

- фотографии относительно статьи или продукта будут отображаться в индивидуальный обозреватель

- весь контент управляется через админ панель с возможностью включения и отключения графического редактора

- если будет использована CMS как OsCommerce (используется существующий дизайн шаблон) или Joomla (придется создать верстку по существующего дизайна), шаблон будет простой без радикальных отклонении от дизайн шаблона по умолчанию в этих CMS

- рассматривается и создание/перемещение на (неизвестную) авторскую CMS с указанными модулями

- второй этап развития сайта будет перевод и добавление дополнительной языковой версии сайта (это в отдельном тендере), но это нужно учитывать при перемещение (обновление) сайта

4) могу желающим отправить в чате ссылку на архив БД и сайта (~ 100 Mb)