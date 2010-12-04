Перемещение (обновление) каталога (магазина)

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт6 заявок179 просмотров

1) сайт http://goo.gl/rzzEM работает на OsCommerce http://goo.gl/YaAa2 но существуют неудобства в развитие (из за авторских модулей несовместимы с новой версии CMS)

2) решили перемещать (или обновлять существующую CMS до последней версии и это рассматривается в первую очередь) весь каталог продуктов (~3000 единиц) на последнюю версию OsCommerce http://goo.gl/YaAa2 или Joomla http://goo.gl/4Dumk или любая другая CMS которая предоставит нужные модули управления

3) нужны элементарные модули управления как:

- рубрика (меню) которая отображает корпоративные статьи (статья будет содержать название, описание, несколько фотографии)

- рубрика (меню) которая отображает каталог продуктов (продукт будет содержать название, описание, несколько фотографии и видео, цена, хорошо если будет корзина которая набирает продуктов и потом отправляет заявку на email клиента и поставщика)

- фотографии относительно статьи или продукта будут отображаться в индивидуальный обозреватель

- весь контент управляется через админ панель с возможностью включения и отключения графического редактора

- если будет использована CMS как OsCommerce (используется существующий дизайн шаблон) или Joomla (придется создать верстку по существующего дизайна), шаблон будет простой без радикальных отклонении от дизайн шаблона по умолчанию в этих CMS

- рассматривается и создание/перемещение на (неизвестную) авторскую CMS с указанными модулями

- второй этап развития сайта будет перевод и добавление дополнительной языковой версии сайта (это в отдельном тендере), но это нужно учитывать при перемещение (обновление) сайта

4) могу желающим отправить в чате ссылку на архив БД и сайта (~ 100 Mb)

Joomla
14 лет назад
eyeland
Лаур 
42 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
40 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Перенос магазина Joomla -> Битрикс

    $470

    Есть магазин на Joomla. Нужно перенести на 1С-Битрикс Малый бизнес с сохранением дизайна и методов оплат, доставки. Дополнительно подключить: 1. Способ доставки - EMS 2. Способ оплаты - Робокасса. ...

    Joomla
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Создание бланка заказа для shop-script webasyst

    Задача: создание бланка заказа для shop-script webasyst в виде таблицы. Бланк должен включать несколько столбцов, в которые покупатель вручную вписывает необходимую информацию и имеет возможность добавлять в таблицу дополнительные строки. Бланк ...

    Webasyst
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Небольшой интернет магазин на Bitrix

    Необходимо разработать в выбранной системе управление контентом(Битрикс) Web-портал (интернет магазин) с возможностью изменения стиля оформления. Реализовать в нем следующие возможности o Выбор товаров в зависимости от типа o Выбор товара в зависимости от типа ...

    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен интернет магазин

    Есть сайт - хотим его обновить (дизайн, CMS - сейчас какая то левая) и прикрутить интернет магазин. Необходимо разработать интернет магазин. Платформа: на выбор исполнителя предлагайте... ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Дизайн для интернет-магазина

    Хочу создать интернет магазин. В интернете очень стантартные и не интересные предлагают дизайн. У меня есть мысли и идеи как должен выглядить интернет-магазин, но хочу воспользоваться помощью специалиста. Откликнитесь, ...

    Интернет-магазины21 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание интернет магазина

    Создание интернет магазина, дополнительные функции: заполнения каталога с других интернет магазинов, добавление заказа в корзину по ссылке из других интернет магазинов.

    Интернет-магазины12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Посадить дизайн на CMS интернет-магазина

    $60

    Есть .psd необходимо его посадить на движок интернет-магазина Предпочтительные CMS: ОСкоммерц или сшоп-скрипт Также рассмотрю Ваши предложения Некоторые страницы прикреплены к проекту, список каталога будет в алфавитном списке, под ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад