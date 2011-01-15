Перенос магазина Joomla -> Битрикс

$470
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен5 заявок182 просмотра

Есть магазин на Joomla. Нужно перенести на 1С-Битрикс Малый бизнес с сохранением дизайна и методов оплат, доставки.

Дополнительно подключить:

1. Способ доставки

- EMS

2. Способ оплаты - Робокасса.

3. Спец.цены для пользователей Facebook/Twitter (выполнить интеграцию с помощью API)

Joomla
14 лет назад
dmitry_hr
Дмитрий 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

classic
39 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
35 отзывов(-9)
14 лет назад
$470
6 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Был очень рад поработать с Дмитрием Мироновым. Хочу порекомендовать его как технически грамотного заказчика, который умеет всесторонне описать задачу исполнителю, корректно составить техническое задание и организовать эффективное сотрудничество в процессе работы. Дмитрий идет на встречу пожеланиям фрилансера по поводу оплаты, однако и исполнитель в свою очередь должен трезво оценить объем работ и не завышать свои запросы. Вижу одни лишь положительные моменты в работе с этим заказчиком, Дмитрий нашел себе хорошего Битрикс разработчика в моем лице, а я нашел заказчика с действительно полезными и интересными проектами. Всем остальным специалистам в области веб-разработок рекомендую сотрудничать с Дмитрием.

Заявки фрилансеров

classic
39 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
35 отзывов(-9)
14 лет назад

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