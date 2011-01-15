Перенос магазина Joomla -> Битрикс

Был очень рад поработать с Дмитрием Мироновым. Хочу порекомендовать его как технически грамотного заказчика, который умеет всесторонне описать задачу исполнителю, корректно составить техническое задание и организовать эффективное сотрудничество в процессе работы. Дмитрий идет на встречу пожеланиям фрилансера по поводу оплаты, однако и исполнитель в свою очередь должен трезво оценить объем работ и не завышать свои запросы. Вижу одни лишь положительные моменты в работе с этим заказчиком, Дмитрий нашел себе хорошего Битрикс разработчика в моем лице, а я нашел заказчика с действительно полезными и интересными проектами. Всем остальным специалистам в области веб-разработок рекомендую сотрудничать с Дмитрием.