Доработка Интернет-магазина (VirtueMart 1.5.x)

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Закрыт1 заявка172 просмотра

Мелкая (несущественная) доработка Интернет магазина на базе CMS Joomla 1.5.22 + Virtuemart 1.1.5.

Предмет выполнения представлен в Техническом задании из 17 пунктов.

Joomla
14 лет назад
Keeper78
Сергей 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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