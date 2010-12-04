Доработка Интернет-магазина (VirtueMart 1.5.x)

1) сайт http://goo.gl/rzzEM работает на OsCommerce http://goo.gl/YaAa2 но существуют неудобства в развитие (из за авторских модулей несовместимы с новой версии CMS) 2) решили перемещать (или обновлять существующую CMS до последней версии и это рассматривается ...