Посадить дизайн на CMS интернет-магазина

Так как у прошлого разработчика возникли проблемы с интернетом - дублирую проект, на случай если не будет результата.

Есть .psd необходимо его посадить на движок интернет-магазина

Предпочтительные CMS: ОСкоммерц или сшоп-скрипт. Другие движки тоже рассматриваются.

Также рассмотрю Ваши предложения

Некоторые страницы прикреплены к проекту, список каталога будет в алфавитном списке, под товаром должна быть "похожая продукция"

Никаких платежных систем на сайте не будет

Бюджет: 50-60$

Интересует на какой цмс будете делать, сроки и цена