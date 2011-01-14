Посадить дизайн на CMS интернет-магазина

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен4 заявки167 просмотров

Так как у прошлого разработчика возникли проблемы с интернетом - дублирую проект, на случай если не будет результата.

Есть .psd необходимо его посадить на движок интернет-магазина

Предпочтительные CMS: ОСкоммерц или сшоп-скрипт. Другие движки тоже рассматриваются.

Также рассмотрю Ваши предложения

Некоторые страницы прикреплены к проекту, список каталога будет в алфавитном списке, под товаром должна быть "похожая продукция"

Никаких платежных систем на сайте не будет

Бюджет: 50-60$

Интересует на какой цмс будете делать, сроки и цена

14 лет назад
IvanFeniks
Иван 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

bigolub
49 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$65
4 дня
Приятно было работать особенно хочу подчеркнуть, то что работал в Новый год - выполнил работу в установленные сроки приятный в общении, дал много полезных советов по сайту будем постоянно сотрудничать
Приятно было работать с таким заказчиком

Заявки фрилансеров

bigolub
49 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад

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