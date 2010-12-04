Доработка интернет-магазина на 1С Битрикс

Сделали Интернет-Магазин на 1С Битрикс, программер потерялся не закончив работу.

1С Битрикс какой именно - не знаю.

Нужно:

1. Исправить корзину заказа. Заказ не формируется, кнопки не активные. Раньше работало.

Подправить корзину под требования заказчика. Это про заполнение нужные/не нужные поля при оформления заказа.

2. Исправить неработающий фильтр по брендам в категориях.

3. Запустить модуль наценок. (с возможность выбора наценки на товар, на категорию, на подкатегорию в процентах или фиксированная).

Оплату за эту задачу предложите сами.

Возможно работа на 1 день.

ICQ: 333330079

Сразу скажу, исполнителя буду принимать официально тут.

Оплата любым способом, без предоплаты.

Порядочность гарантирую.

Могу дать доступ к ФТП и Админке по запросу.