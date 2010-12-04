Мелкая (несущественная) доработка Интернет магазина на базе CMS Joomla 1.5.22 + Virtuemart 1.1.5. Предмет выполнения представлен в Техническом задании из 17 пунктов.
Доработка интернет-магазина на 1С Битрикс
Сделали Интернет-Магазин на 1С Битрикс, программер потерялся не закончив работу.
1С Битрикс какой именно - не знаю.
Нужно:
1. Исправить корзину заказа. Заказ не формируется, кнопки не активные. Раньше работало.
Подправить корзину под требования заказчика. Это про заполнение нужные/не нужные поля при оформления заказа.
2. Исправить неработающий фильтр по брендам в категориях.
3. Запустить модуль наценок. (с возможность выбора наценки на товар, на категорию, на подкатегорию в процентах или фиксированная).
Оплату за эту задачу предложите сами.
Возможно работа на 1 день.
ICQ: 333330079
Сразу скажу, исполнителя буду принимать официально тут.
Оплата любым способом, без предоплаты.
Порядочность гарантирую.
Могу дать доступ к ФТП и Админке по запросу.
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