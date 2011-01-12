Установить оплату картами (магазин на VirtueMart)

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Завершен3 заявки165 просмотров

Мой инет-магазин www.flowers-express.com.ua

Нужно поставить на сайт автоматический прием платежей с карт VISA/MasterCard через систему http://ecommerce.upc.ua/site/upc.html

Данная система осуществляет платежи при помощи двух банков Аваль и Пивденный, у меня счет в Пивденном.

Необходимое руководство находится здесь: http://ecommerce.upc.ua/site/docs.html

На сайте реализована форма заказа с выбором способов оплаты, в том числе автоматических, то есть вам нужно добавить ещё один автоматический способ оплаты в данную форму заказа.

От вас жду предполагаемые сроки и стоимость работы.

14 лет назад
amd555
Юрий 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

CodeDreamer
37 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$100
2 дня
Работа выполнена качественно и в срок. Результатом сотрудничества полностью доволен!
Четкая постановка задачи, оплата непосредственно после выполнения работы, корректность в общении... Все замечательно, что и говорить. Сотрудничеством с Юрием остался доволен.

Заявки фрилансеров

CodeDreamer
37 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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