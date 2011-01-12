Установить оплату картами (магазин на VirtueMart)

Мой инет-магазин www.flowers-express.com.ua

Нужно поставить на сайт автоматический прием платежей с карт VISA/MasterCard через систему http://ecommerce.upc.ua/site/upc.html

Данная система осуществляет платежи при помощи двух банков Аваль и Пивденный, у меня счет в Пивденном.

Необходимое руководство находится здесь: http://ecommerce.upc.ua/site/docs.html

На сайте реализована форма заказа с выбором способов оплаты, в том числе автоматических, то есть вам нужно добавить ещё один автоматический способ оплаты в данную форму заказа.

От вас жду предполагаемые сроки и стоимость работы.