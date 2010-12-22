Интеграция платежных систем в webasyst

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Закрыт2 заявки122 просмотра

Нужна интеграция яндекс деньги и вебмани в вебасист.

Webasyst
14 лет назад
bibop
42 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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