Нужна интеграция яндекс деньги и вебмани в вебасист.
Сделать интернет-магазин на Joomla
Необходимо сделать интернет-магазин на 500 позиций с последующим их увеличением.
Работу необходимо сделать в 2 этапа:
1. Сделать каркас магазина (функционал) приступить 15.01.2011;
2. Наполнить контентом (фото+текст) приступить 01.03.2011.
Оплата - $200
Также необходимо будет составить (оптимизировать) поисковые слова, раскрутить магазин и вывести в топ google.ua.
Далее на постоянной договорной основе, поддерживать, раскручивать и оптимизировать магазин (наполнять контентом и т.д.). Оплата по продвижению обговаривается.
Местонахождение исполнителя - КИЕВ!!!
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