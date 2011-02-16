Сделать интернет-магазин на Joomla

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен5 заявок300 просмотров

Необходимо сделать интернет-магазин на 500 позиций с последующим их увеличением.

Работу необходимо сделать в 2 этапа:

1. Сделать каркас магазина (функционал) приступить 15.01.2011;

2. Наполнить контентом (фото+текст) приступить 01.03.2011.

Оплата - $200

Также необходимо будет составить (оптимизировать) поисковые слова, раскрутить магазин и вывести в топ google.ua.

Далее на постоянной договорной основе, поддерживать, раскручивать и оптимизировать магазин (наполнять контентом и т.д.). Оплата по продвижению обговаривается.

Местонахождение исполнителя - КИЕВ!!!

Joomla
14 лет назад
ettiman
48 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

rui
35 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад
$200
14 дней
Влад выполнил свою работу на отлично! Советовал как сделать лучше, выполнял все наши пожелания. Изменил шаблон под нас, чтобы нам было удобно и комфортно работать. Вобщем мы остались довольны. Рекомендую!
Выражаю огромную благодарность за сотрудничество! Все прошло на очень высоком уровне в плане понимания того, что необходимо получить в итоге. Оплата своевременная, что немаловажно. Только положительные эмоции и наилучшие рекомендации!

Заявки фрилансеров

rui
35 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
14 лет назад