Доделать сайт

Добрый вечер!

Предистория: есть сайт http://wafelniza.ru/ исполнитель №1 пропал и не доделал многое. Исполнитель №2 на мою просьбу доделать недоделки предложил новый вариант вот этот http://new.wafelniza.ru/- очень хорошо поработав вначале сейчас тоже куда-то пропал.

Задача: доделать, наконец, интернет-магазин (Вариант 2), чтобы он функционировал во всех системах (сейчас в Эксплорере не работает функция заказа и просмотра в каталоге) + немного изменить форму заказа.

Уважаемые, очень вас прошу - оценивайте реально свои силы и возможности - искать четвертого исполнителя я не хочу.

Жду ваших предложений.

Спасибо.