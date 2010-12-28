Обьединение прайсов, выгрузка в virtuemart

Добрый день.

Имеется готовый интернет-магазин, по продаже компьютерной техники на Joomla+virtuemart

Возник вопрос с обновлением товаров в интернет магазине. Естественно у поставщиков прайсы в .xls меняются каждый день, а у некоторых и несколько раз в день. Итак нужна программа(ы) для:

сравнения и обьединения прайсов всех поставщиков в 1 прайс.... При этом у за каждым товаром, как я понимаю, должен быть закреплён вечный ID, который всегда будет соответствовать этому товару, так же картинка большая, картинка маленькая, описание полное, маленькое. В общем все поля нужные для virtuemart. . . Товары должны как-то сравниватся и не дублироватся.

Затем - выгрузка этого прайса в virtuemart. (Ну с выгрузкой может и проще.., это не проблема делать через csv, хотя приму и другие приложения)

В ИТОГЕ в интернет магазине должны отображатся только те товары, которые реально есть в наличии у поставщиков.

Программу сделали, остался более чем доволен. Программа находится в продаже, кому нужна - обращайтесь в личку, свяжу вас с продавцом.