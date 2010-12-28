Магазин вроде установлен но глючит корзина , товар добавляется но при переходе в корзину-надпись "карзина пуста" ; Не работает поиск а очень нужен; Не работает возможность привязки сопутствующих товаров; Сделать как можно ...
Обьединение прайсов, выгрузка в virtuemart
Добрый день.
Имеется готовый интернет-магазин, по продаже компьютерной техники на Joomla+virtuemart
Возник вопрос с обновлением товаров в интернет магазине. Естественно у поставщиков прайсы в .xls меняются каждый день, а у некоторых и несколько раз в день. Итак нужна программа(ы) для:
сравнения и обьединения прайсов всех поставщиков в 1 прайс.... При этом у за каждым товаром, как я понимаю, должен быть закреплён вечный ID, который всегда будет соответствовать этому товару, так же картинка большая, картинка маленькая, описание полное, маленькое. В общем все поля нужные для virtuemart. . . Товары должны как-то сравниватся и не дублироватся.
Затем - выгрузка этого прайса в virtuemart. (Ну с выгрузкой может и проще.., это не проблема делать через csv, хотя приму и другие приложения)
В ИТОГЕ в интернет магазине должны отображатся только те товары, которые реально есть в наличии у поставщиков.
Программу сделали, остался более чем доволен. Программа находится в продаже, кому нужна - обращайтесь в личку, свяжу вас с продавцом.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $150Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Мой инет-магазин www.flowers-express.com.ua Нужно поставить на сайт автоматический прием платежей с карт VISA/MasterCard через систему http://ecommerce.upc.ua/site/upc.html Данная система осуществляет платежи при помощи двух банков Аваль и Пивденный, у меня счет ...Завершен14 лет назад
Добрый вечер! Предистория: есть сайт http://wafelniza.ru/ исполнитель №1 пропал и не доделал многое. Исполнитель №2 на мою просьбу доделать недоделки предложил новый вариант вот этот http://new.wafelniza.ru/- очень хорошо поработав вначале сейчас ...Интернет-магазины7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $200
Необходимо сделать интернет-магазин на 500 позиций с последующим их увеличением. Работу необходимо сделать в 2 этапа: 1. Сделать каркас магазина (функционал) приступить 15.01.2011; 2. Наполнить контентом (фото+текст) приступить 01.03.2011. ...Завершен14 лет назад
Нужна интеграция яндекс деньги и вебмани в вебасист.Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Є магазин на joomla + virtuemart 1.1.6, при відвідуваності більше як 100 уніків, генерується дуже велика кількість запитів в базу даних, через що вже раз відключили. потрібно оптимізувати virtuemart так, щоб мінімізувати запити ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $400
Взялся один сделать - не доделал - пропал. Текущее состояние сайта - http://bitrix.mmfm.ru/ (большая часть сделана) Магазин стандартный, из самого сложного только корзина на яве. Срочно - идеально ко вторнику все ...Завершен14 лет назад
- $60
Так как у прошлого разработчика возникли проблемы с интернетом - дублирую проект, на случай если не будет результата. Есть .psd необходимо его посадить на движок интернет-магазина Предпочтительные CMS: ОСкоммерц или сшоп-скрипт. Другие ...Завершен14 лет назад
Сделали Интернет-Магазин на 1С Битрикс, программер потерялся не закончив работу. 1С Битрикс какой именно - не знаю. Нужно: 1. Исправить корзину заказа. Заказ не формируется, кнопки не активные. Раньше работало. ...Закрыт14 лет назад
Мелкая (несущественная) доработка Интернет магазина на базе CMS Joomla 1.5.22 + Virtuemart 1.1.5. Предмет выполнения представлен в Техническом задании из 17 пунктов.Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт14 лет назад