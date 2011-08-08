Уже около полу года борюсь с вирусом: Troj/JSRedir-MN Убираю его методом восстановления не зараженной версии сайта. Но спустя 2-3 дня злоумышленник вновь помещает вредоносный код на сайт. (изменяет один из .js файлов + ...
- $250Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $250
Нарисовать татуировку, которая будет находится на женской попке) тема - солнце и луна, затмение. Пожелания: тату должна быть сексуальной, должна отражать гармонию и единство солнца и луны, страсть при слиянии.Иллюстрации и Рисунки14 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Внедрить в интернет магазин на с joomla 1.5 + virtuemart 1.1.4 онлайн консультанта на подобии jivosite.ru требования: одновременная работа нескольких пользователей. в случае оффлайна - отправка сообщений на email расширенная настройка (на ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $1000
Создать уникальный шаблон сайта, повесить его на сайт. Тематика сайта: интернет магазин компьютерной и бытовой техники. Сайт построен на: Joomla 1.5 +virtuemart 1.1.4 Помимо красоты и простоты дизайна, особое внимание следует уделить ...Дизайн сайтов26 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Имеется сайт на joomla 1.5 + virtuemart 1.1.4 Тематика - продажа компьютерной и бытовой техники. На нём порядка 35 000 страниц. (в основном товары, где-то 20-25 тыс.), затем категории, внутренние страницы категорий. ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен12 лет назад
Сделать xml карту для сайта на Joomla+virtuemart+sh404sef (для ботов гугла и яндекса). В карте должны присутствовать ссылки на все товары. По возможности также сделать и карту сайта в html (красота и дизайн не требуются). ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Необходимо перенести интернет магазин на joomla+virtuemart на свой сервер. (текущий сервер хостера уже не справляется с потребностями сайта) Имеется свой компьютер под сервер (xeon x4, 8gb, 2x500gb). Нужно что бы в пиковую нагрузку были ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $1000
Имеется интернет магазин. Весь учёт ведём на данный момент в exel, что совсем неудобно. Решили перейти на 1С. Версия не принципиальна, установили для ознакомления 7 версию. Необходимо её настроить и адаприровать под нужды нашего ...1С-программирование7 заявокЗакрыт12 лет назад
В интернете имеется множество сайтов генераторов случайных чисел онлайн. Мне необходимо переписать скрипт который генерирует случайные числа, таким образом, что бы он генерировал не случайные числа, а заранее заданные, в заранее заданном порядке. ...Завершен12 лет назад
- $5000
1. Создать интернет магазин, 2. перенести контент со старого сайта. 3. повесить сайт на наш сервер. 4. интегрировать с 1С Теперешний магазин работает на базе joomla 1.5 + ...Интернет-магазины17 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Создать сборку компьютера онлайн. Должно работать в любом браузере, и с телефонов. Процесс происходит следующим образом: пользователь поочерёдно выбирает детали из списка. в конце ему предлагается сделать заказ на собранный компьютер. примеры ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Имеется магазин на Virtuemart 1.1.4 Имеется файл, который при вводе в браузер определённого запроса - генерирует в xml список товаров, которые имеются в наличии в указанной категории. Сейчас файл работает следующим образом: ...Завершен12 лет назад
- $50
Необходимо создать логотип для интернет магазина. Мы занимаемся продажей компьютеров, комплектующих, ноутбуков, телевизоров, и т.п. Название магатиза — it-m (айти-эм), что означает что-то типа — айти магазин (it-magazin). Сайт компании it-m.by ...Логотипы и Знаки45 заявокЗакрыт13 лет назад
После переноса сайта на другой хостинг (выделенный сервер) некоторые функции на сайте перестали работать. Нужно восстановить работоспособность сайта.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужен человек разбирающийся в PHP для написания файла submit_config.php служащего для отправки заказа на email. " При завершении сборки компьютера идет отправка заказа по ссылке http://mysite/submit_config.php она по-умолчанию прописана в ...Завершен13 лет назад
Имеется компьютерный интернет магазин на joomla (компьютеры, ноутбуки, комплектуха, бытовуха) Нужен человек, способный писать различного рода статьи, обзоры, новости компьютерной тематики. Можно использовать КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕРАЙТ!!!! Статьи должны быть без ошибок, грамотно оформлены, иметь ...Копирайтингнет заявокЗакрыт14 лет назад
- $500
Имеется интернет-магазин компьютерной техники (ноутбуки, компьютеры, ПК комплектующие, телики, быт. техника) написанный на joomla+virtuemart с установленным sh404sef. Сейчас средняя посещаемость в сутки составляет 190-250 уникальных. pr-4/10, тиц-10, яндекс ранг-2/6. Для написания статей для ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $100
Имеется интернет-магазин на cms Joomla+virtuemart. Нужно увеличить скорость работы сайта (загрузки страниц) минимум в 3 раза. Сейчас главная страница грузится порядка 7 секунд, когда у конкурентов время загрузки главной составляет 1-2 секунды. Естественно важно ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт13 лет назад
Если в картинке товара имеются русские символы, то картинка товара не отображается. нужно это исправить.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Отредактировать сортировку товаров в virtuemart. Нужно, что бы изначально товар сортировался по цене от меньшей к большей. Также должна быть возможность отсортировать товар по имени. (По сути такая функция изначально заложена в virtuemart, но нужна ...Завершен14 лет назад