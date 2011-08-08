BoBaNNNN

Владимир BoBaNNNN

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

iprophet7
Максим 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва(-1)
$10
9 баллов
10 лет назад
Автозаполнение форм textbox при переходе со ссылки
PHP
Качественный заказчик. Рекомендую
Очень доволен сотрудничеством с этим человеком, остались только приятные впечатления. Работу выполнил в срок, и сделал даже больше, чем было оговорено здесь, за туже плату. Никаких замечаний по работе нет. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
alex_adamovitch
Алексей 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$40
10 баллов
11 лет назад
Консультация по перелинковке сайта (для спец-ста)
Joomla
Работали очень долго и по другим проектам, рекомендую
Отличный специалист. всё быстро и чётко.
Ответный отзыв
dolg_andrey
Андрей 
42 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Joomla+virtuemart+sh404sef. Оптимизировать меню.
HTMLJoomla
отзыв
Остался очень доволен качеством работы. Всё сделал быстро, и качественно. Довёл сайт до ума за 2 дня, который я не мог доделать пол года. Буду обращатся к нему ещё. Всем советую этого специалиста!
Ответный отзыв
kail_sazerland
Кирилл 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Создать кредитный калькулятор для сайта
Хороший заказчик. Сотрудничеством остался доволен.
С работой справился отлично. Спасибо за сотрудничество!
Ответный отзыв
kail_sazerland
Кирилл 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Написать php файл отправляющий заказ на email.
PHP
Хороший заказчик. Сотрудничеством остался доволен.
Сотрудничаем не в 1-ый раз. Всё качественно и в срок. Буду обращатся ещё.
Ответный отзыв
Показать больше отзывов