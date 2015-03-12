Андрей dolg_andreydolg_andrey
41 годУкраина/Харьков
13 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Veni, vidi, vici
Опыт работы > 3 лет.
PHP,MYSQL,JavaScript,Jquery,HTML,CSS.
livestreet,joomla,yii,мелкие доработки исправления на других фреймворках
исполнителен,трудолюбив.
WMb Z102361948229
R425006598589
phone: +79154019724
email: [email protected]
SKYPE:gogad_russian
Портфолио
- Livestreet248 просмотров
- Интернет магазин товаров из китая242 просмотра
- Магазин басейнов225 просмотров
- Контактная форма подписки с выгрузкой CSV278 просмотров
- Исправления багов,доработка296 просмотров
- Добавить на сайт компоненты и модули201 просмотр
- Анимация кнопок с помощью jquery276 просмотров
- Магазин детских колясок265 просмотров
- Сайт недвижимости312 просмотров
- Биржа игровой валюты.688 просмотров
- Сайт праздничных услуг297 просмотров
- Редизайн сайта. установка, настройка модулей350 просмотров
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
6 лет назад
Спасибо за работу! Все качественно и по заданию. Буду заказывать еще!
$15
9 баллов
9 лет назад
Со списком задач Андрей справился - особенно сроки порадовали,очень быстро.
$53
2 балла
9 лет назад
Ответный отзыв
вместо 2-3 дней продуктивной работы, дополнительные условия через каждые 2-3 дня, без полной предоплаты и конкретно оговоренных задач работать не рекомендую. потому как хотелок и них много - а денег заплатить нету. деньги за задачу я так и не увидел. оплачено 50 дол всего. и с опозданием.
$10
10 баллов
9 лет назад
Быстро, качественно выполнил проект. Адекватно реагировал на правки. Буду обращаться сам и знакомым рекомендовать. СПАСИБО!
Ответный отзыв
рекомендую
$35
10 баллов
9 лет назад
Порядок задача сделана; (правда появилась потом еще задача, но это уже другая история)
Ответный отзыв
оплачено согласно заявки
Веб-программирование
17 отзывов
от $25
от 1 дня
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