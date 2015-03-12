вместо 2-3 дней продуктивной работы, дополнительные условия через каждые 2-3 дня, без полной предоплаты и конкретно оговоренных задач работать не рекомендую. потому как хотелок и них много - а денег заплатить нету. деньги за задачу я так и не увидел. оплачено 50 дол всего. и с опозданием.