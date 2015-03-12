dolg_andrey

Андрей dolg_andrey

 
41 годУкраина/Харьков
13 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Veni, vidi, vici

Опыт работы > 3 лет.

PHP,MYSQL,JavaScript,Jquery,HTML,CSS.

livestreet,joomla,yii,мелкие доработки исправления на других фреймворках

исполнителен,трудолюбив.

WMb Z102361948229

R425006598589

phone: +79154019724

email: [email protected]

SKYPE:gogad_russian

PHPJavascriptMySQLHTMLCSSJoomlajQueryYii
Портфолио
Отзывы заказчиков
godrasta
Смирнов 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Сделать форму обратной связи и таблицу тарифов.
Спасибо за работу! Все качественно и по заданию. Буду заказывать еще!
+
Ответный отзыв
ilshat1986
Ильшат 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$15
9 баллов
9 лет назад
Внести корректировки на сайте
Со списком задач Андрей справился - особенно сроки порадовали,очень быстро.
+
Ответный отзыв
euro-space
Вячеслав 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$53
2 балла
9 лет назад
Нужно доделать форму заполнения и все остальное
Норм
вместо 2-3 дней продуктивной работы, дополнительные условия через каждые 2-3 дня, без полной предоплаты и конкретно оговоренных задач работать не рекомендую. потому как хотелок и них много - а денег заплатить нету. деньги за задачу я так и не увидел. оплачено 50 дол всего. и с опозданием.
Ответный отзыв
Vakarchuk
Андрей 
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Пару заданий по YII Framework
Быстро, качественно выполнил проект. Адекватно реагировал на правки. Буду обращаться сам и знакомым рекомендовать. СПАСИБО!
рекомендую
Ответный отзыв
redbrick
46 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$35
10 баллов
9 лет назад
Починить сайт на Wordpress
Порядок задача сделана; (правда появилась потом еще задача, но это уже другая история)
оплачено согласно заявки
Ответный отзыв
Веб-программирование
17 отзывов
от $25
от 1 дня
#252