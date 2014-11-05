Есть b2b веб-приложение У него есть разные темы (выбираются при настройке) Надо нарисовать UI Kit для новой темы (набор элементов надо взять из существующей темы) Результат: [list][*]invisionapp "живое" превью [*]послойный psd обязательно [/list] p.s. Уважаемые фрилансеры пожалуйста в отзыве укажите ссылку на ваше ...
Александр Борисов redbrickredbrick
- Дизайн интерфейсов и игр3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Дизайн веб сайта. Сайт представляет собой маркет-плейс, связь компании/профессионала. Соответственно, одна из страниц - каталог компаний. Другая - каталог профессионалов. Всего нужно 6 различных страниц для шаблона: [list][*]Главная -- https://wireframe.cc/pro/pp/962d2c5ab70508 [*]Каталог компаний -- https://wireframe.cc/pro/pp/abc1145c270509 [*]Анкета компании [*]Каталог профессионалов -- https://wireframe.cc/pro/pp/9f3f7bb0f70511 [*]Анкета профессионала [*]Обычная внутренняя страница ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт7 лет назад
- $70
Есть текст брошюры (80 печатных страниц) Нужна верстка в 2 колонки под евро формат, на 20 полос, для типографииВерстка полиграфии1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $65
Верстка 2-х лифлетов (триплет - A4 сложенный втрое) Есть гайдлайн, визуалы, контент Также необходимо сделать веб-версию для каждого лифлета (pdf в альбомной ориентации страниц - одна колонка в лифлете - одна страница в презентации, титул один, закрывающая ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен7 лет назад
Дано: есть веб приложение для корпоративных пользователей Задача: нужно разработать UI Kit на основе предоставленных вводных (логотип, цвета, некоторые элементы ui kit уже утверждены) Подробности во вложении Просьба в откликах обязательно указывать ссылку на ваше портфолио в разработке ...Дизайн интерфейсов и игр4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Есть блог на wordpress. Толи движок изначально установлен коряво, толи в процессе поставлено много лишнего... Но даже на отдельном сервере время загрузки главной страницы > 20 сек... Это очень плохо для SEO продвижения. Задача: Выяснить ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $40
Хорошая современная валидная верстка одной странички для интранет-приложенияHTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $30
Есть форум, на vBulletin v.3.8.4 - mlm-forum.ru После ряда изменений сделанных сеошниками, верстка "поехала" Надо поправить верстку, чтобы визуально все было в порядке, и чтобы не было синтаксических ошибок (которые показывает например веб-инспектор в браузере) Обязательно: опыт работы ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $300
Есть сайт. Действующий. С контентом и функционалом. Надо сделать редизайн, так чтобы контент, функционал, и структура меню остались прежними. Новый дизайн надо сделать и для обычной (ПК) версии, и для мобильной версии (то есть с учетом адаптивной ...Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть 3 одностраничка, сверстаны на онлайн сервисе; вся верстка, графика, и стили - скачиваются без проблем; Надо "перетащить" эти одностраничники на свой движок, например wordpress Из функционала (кроме контента) - отправка письма с формы обратной связи, и ...Завершен9 лет назад
Требуется разработка дизайна сайта cashback сервиса. Функционал сайта аналогичен poskidke.com, другая структура меню, отстуствутует раздел "купоны" Дизайн требуется посовременнее и посвежее В качестве вводных - логотип и фирменные цвета Необходим: - дизайн главной - дизайн текстовой (информационной) страницы - дизайн страницы ...Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $2500
[b]Вводные:[/b] 1 - есть несколько сайтов на одну тему: 2 форума, 1 блог, 1 каталог 2 - на сайтах большое количество контента: -- на одном форуме более 6000 страниц в индексе -- на другом - более 50000 -- на ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт9 лет назад
- $20
Есть сайт (блог) на Wordpress, большой (>5000 статей) После переноса с одного хостинга на другой кривыми ручками одного «специалиста» — возникают не критичные, но неприятные глюки: 1) при работе в админке система криво реагирует на post запросы: ...Завершен9 лет назад
- $50
Есть сайт на wordpress на одном хостинге, надо перенести аккуратненько на другой. Сайт небольшой, страниц 20, обычная визитка, данных немного. p.s. в заявках пожалуйста оставляйте скайп для контакта и указывайте ссылки на выполненные аналогичные работы!Завершен9 лет назад
Есть сайт (блог) на Wordpress, большой (>5000 статей) После переноса с одного хостинга на другой кривыми ручками одного "специалиста" - возникают не критичные, но неприятные глюки: 1) при работе в админке система криво реагирует на post запросы: ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $1000
Есть готовый сверстанный прототип сайта (в .html) из 12 страниц. Основной контент сайта - инфоблоки + формы обратной связи. Необходимо установить его на MODx CMS для возможности управления контентом, а также (вторым и третьим этапом) сделать ряд ...Завершен9 лет назад
Наполнение форума с оплатой за посты. 25 центов = 1 пост. В день на стартовом этапе достаточно 3-4 поста. С одного или двух аккаунтов. Задача - подогревать и развивать дискуссии, для активного вовлечения реальных пользователей. Тематика форума ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $100
Ищем подрядчика для разработки простых флеш-баннеров, на регулярной основе. Для каждого рекламодателя - изготавливается баннер в 11 типоразмерах (содержание идентичное). В месяц на начальном этапе будет порядка 2-х рекламодателей (то есть 2 пакета баннеров). Более подробно описание ...Баннеры9 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Есть форум на vBulletin Перестала работать регистрация - вылетает ошибка базы данных - см. http://mlm-forum.ru/index.php Надо починить - Выбираем исполнителя - Вы делаете - Мы оплачиваем по факту (электронные деньги) В отзывах дайте ссылку хотя бы на один работающий и установленный ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Ищем подрядчика для работы по ведению фейковой пользовательской активности на недавно запущенном портале. Портал представляет собой площадку для публикации текстовых статей с элементами социальной сети. Необходимо с нескольких фейковых аккаунтов регулярно вести следующие действия: - комментарии к статьям ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт10 лет назад