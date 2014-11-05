Есть сайт. Действующий. С контентом и функционалом. Надо сделать редизайн, так чтобы контент, функционал, и структура меню остались прежними. Новый дизайн надо сделать и для обычной (ПК) версии, и для мобильной версии (то есть с учетом адаптивной ...