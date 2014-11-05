redbrick

Александр Борисов redbrick

 
46 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$85
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • UI Kit - Дизайн админки

    Есть b2b веб-приложение  У него есть разные темы (выбираются при настройке) Надо нарисовать UI Kit для новой темы (набор элементов надо взять из существующей темы) Результат: [list][*]invisionapp "живое" превью [*]послойный psd обязательно [/list] p.s.  Уважаемые фрилансеры пожалуйста в отзыве укажите ссылку на ваше ...

    Дизайн интерфейсов и игр3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн веб сайта с каталогом компаний

    Дизайн веб сайта. Сайт представляет собой маркет-плейс, связь компании/профессионала. Соответственно, одна из страниц - каталог компаний. Другая - каталог профессионалов. Всего нужно 6 различных страниц для шаблона: [list][*]Главная  -- ﻿﻿﻿https://wireframe.cc/pro/pp/962d2c5ab70508 [*]Каталог компаний  --  ﻿https://wireframe.cc/pro/pp/abc1145c270509 [*]Анкета компании [*]Каталог профессионалов -- ﻿https://wireframe.cc/pro/pp/9f3f7bb0f70511 [*]Анкета профессионала [*]Обычная внутренняя страница ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстка лифлетов (2 шт)

    $65

    Верстка 2-х лифлетов (триплет - A4 сложенный втрое) Есть гайдлайн, визуалы, контент Также необходимо сделать веб-версию для каждого лифлета (pdf в альбомной ориентации страниц - одна колонка в лифлете - одна страница в презентации, титул один, закрывающая ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • UI Kit для b2b веб приложения

    Дано: есть веб приложение для корпоративных пользователей Задача: нужно разработать UI Kit на основе предоставленных вводных (логотип, цвета, некоторые элементы ui kit уже утверждены) Подробности во вложении Просьба в откликах обязательно указывать ссылку на ваше портфолио в разработке ...

    Дизайн интерфейсов и игр4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Переустановить блог на Wordpress'е

    Есть блог на wordpress. Толи движок изначально установлен коряво, толи в процессе поставлено много лишнего... Но даже на отдельном сервере время загрузки главной страницы &gt; 20 сек... Это очень плохо для SEO продвижения. Задача: Выяснить ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Поправить верстку в шаблоне vBulletin

    $30

    Есть форум, на vBulletin v.3.8.4 - mlm-forum.ru После ряда изменений сделанных сеошниками, верстка "поехала" Надо поправить верстку, чтобы визуально все было в порядке, и чтобы не было синтаксических ошибок (которые показывает например веб-инспектор в браузере) Обязательно: опыт работы ...

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Редизайн существующего сайта под адаптивную верстку

    $300

    Есть сайт. Действующий. С контентом и функционалом. Надо сделать редизайн, так чтобы контент, функционал, и структура меню остались прежними. Новый дизайн надо сделать и для обычной (ПК) версии, и для мобильной версии (то есть с учетом адаптивной ...

    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Установить 3 одностраничника на wordpress (или modx)

    Есть 3 одностраничка, сверстаны на онлайн сервисе; вся верстка, графика, и стили - скачиваются без проблем; Надо "перетащить" эти одностраничники на свой движок, например wordpress Из функционала (кроме контента) - отправка письма с формы обратной связи, и ...

    WordPressMODX
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Дизайн сайта cashback сервиса

    Требуется разработка дизайна сайта cashback сервиса. Функционал сайта аналогичен poskidke.com, другая структура меню, отстуствутует раздел "купоны" Дизайн требуется посовременнее и посвежее В качестве вводных - логотип и фирменные цвета Необходим: - дизайн главной - дизайн текстовой (информационной) страницы - дизайн страницы ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов32 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Комплексное продвижение форума и блога

    $2500

    [b]Вводные:[/b] 1 - есть несколько сайтов на одну тему: 2 форума, 1 блог, 1 каталог 2 - на сайтах большое количество контента: -- на одном форуме более 6000 страниц в индексе -- на другом - более 50000 -- на ...

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Починить сайт на wordpress

    $20

    Есть сайт (блог) на Wordpress, большой (&gt;5000 статей) После переноса с одного хостинга на другой кривыми ручками одного «специалиста» — возникают не критичные, но неприятные глюки: 1) при работе в админке система криво реагирует на post запросы: ...

    PHPWordPressСайт на WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Перенос сайта на wordpress с хостинга на хостинга

    $50

    Есть сайт на wordpress на одном хостинге, надо перенести аккуратненько на другой. Сайт небольшой, страниц 20, обычная визитка, данных немного. p.s. в заявках пожалуйста оставляйте скайп для контакта и указывайте ссылки на выполненные аналогичные работы!

    WordPressСайт на WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Починить сайт на Wordpress

    Есть сайт (блог) на Wordpress, большой (&gt;5000 статей) После переноса с одного хостинга на другой кривыми ручками одного "специалиста" - возникают не критичные, но неприятные глюки: 1) при работе в админке система криво реагирует на post запросы: ...

    PHPWordPressСайт на WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Установка сайта на CMS MODx +доработка

    $1000

    Есть готовый сверстанный прототип сайта (в .html) из 12 страниц. Основной контент сайта - инфоблоки + формы обратной связи. Необходимо установить его на MODx CMS для возможности управления контентом, а также (вторым и третьим этапом) сделать ряд ...

    WordPressHTMLMODX
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Наполнение форума

    Наполнение форума с оплатой за посты. 25 центов = 1 пост. В день на стартовом этапе достаточно 3-4 поста. С одного или двух аккаунтов. Задача - подогревать и развивать дискуссии, для активного вовлечения реальных пользователей. Тематика форума ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработчик флеш-баннеров (на регулярной основе)

    $100

    Ищем подрядчика для разработки простых флеш-баннеров, на регулярной основе. Для каждого рекламодателя - изготавливается баннер в 11 типоразмерах (содержание идентичное). В месяц на начальном этапе будет порядка 2-х рекламодателей (то есть 2 пакета баннеров). Более подробно описание ...

    Баннеры9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Починить форум на vBulletin

    $50

    Есть форум на vBulletin Перестала работать регистрация - вылетает ошибка базы данных - см. http://mlm-forum.ru/index.php Надо починить - Выбираем исполнителя - Вы делаете - Мы оплачиваем по факту (электронные деньги) В отзывах дайте ссылку хотя бы на один работающий и установленный ...

    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Пользовательская активность (комменты, дискуссии)

    Ищем подрядчика для работы по ведению фейковой пользовательской активности на недавно запущенном портале. Портал представляет собой площадку для публикации текстовых статей с элементами социальной сети. Необходимо с нескольких фейковых аккаунтов регулярно вести следующие действия: - комментарии к статьям ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад
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Отзывы фрилансеров
alissia-S
Алиция 
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 дня назад
$85
10 баллов
7 лет назад
Верстка брошюры для типографии
Спасибо за проект. Приятно было еще раз поработать с Вами. Рекомендую всем — безупречный заказчик!
С Алицией приятно и комфортно работать. Будем продолжать!
Ответный отзыв
alissia-S
Алиция 
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 дня назад
$65
10 баллов
7 лет назад
Верстка лифлетов (2 шт)
Работалось очень комфортно и легко — задача была поставлена четко. Оперативная связь и мгновенная оплата. Рекомендую!
Сработались хорошо, у Алиции есть понимание того чем она занимается, она знает как делать рекламную полиграфию, рекомендую!
Ответный отзыв
nXs
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Верстка одной странички
Отличный заказчик, приятно было работать, оплата моментальная. Рекомендую.
Все в порядке, сотрудничеством довольны
Ответный отзыв
Nati_Babenko
Наталья 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
5 дней назад
$120
10 баллов
9 лет назад
Установить 3 одностраничника на wordpress (или modx)
Замечательный заказчик. Четкое задание, своевременная оплата. Человек знает чего действительно хочет. Всем рекомендую к сотрудничеству!!!
Сотрудничеством с Натальей очень довольны, продолжаем его))
Ответный отзыв
dolg_andrey
Андрей 
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$35
10 баллов
9 лет назад
Починить сайт на Wordpress
оплачено согласно заявки
Порядок задача сделана; (правда появилась потом еще задача, но это уже другая история)
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