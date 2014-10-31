Есть 13 свёрстанных старниц html с картинками, необходимо, чтобы они стали рабочей темой Drupal 7. То есть из них сделать тему. Дизайн не страниц не сложный. Просьба озвучивать цену.
Починить сайт на Wordpress
Есть сайт (блог) на Wordpress, большой (>5000 статей)
После переноса с одного хостинга на другой кривыми ручками одного "специалиста" - возникают не критичные, но неприятные глюки:
1) при работе в админке система криво реагирует на post запросы: то есть при внесении изменений на какой-либо странице админки (например - после редактирования php страницы шаблона) и клике на submit'е (напр., "сохранить изменения") -- система не открывает обратно нужную страницу - а "зависает" на отправленном post запросе. Причем сами изменения сохраняются, то есть запрос отрабатывает, но вот обратно на редактируемую страницу не возвращается - висит пустая страница с url запросом в адресной строке:
2) В процессе такой вот корявой работы с админкой - через каждые 2 минуты - весь сайт зависает (перестает вообще отображаться) где-то на минуту. То есть 2 минуты работаем в админке, минуту ждем когда он "прочухается".
Надо починить
Порядок предлагаем такой:
- Выбираем исполнителя
- Вы делаете
- Мы оплачиваем по факту (электронные деньги)
В отзывах дайте ссылку хотя бы на один работающий проект на wordpress; если есть понимание в чем может быть ошибка - пишите!
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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