Починить сайт на Wordpress

Есть сайт (блог) на Wordpress, большой (>5000 статей)

После переноса с одного хостинга на другой кривыми ручками одного "специалиста" - возникают не критичные, но неприятные глюки:

1) при работе в админке система криво реагирует на post запросы: то есть при внесении изменений на какой-либо странице админки (например - после редактирования php страницы шаблона) и клике на submit'е (напр., "сохранить изменения") -- система не открывает обратно нужную страницу - а "зависает" на отправленном post запросе. Причем сами изменения сохраняются, то есть запрос отрабатывает, но вот обратно на редактируемую страницу не возвращается - висит пустая страница с url запросом в адресной строке:

http://take.ms/1FBG6

http://take.ms/ctmjD

2) В процессе такой вот корявой работы с админкой - через каждые 2 минуты - весь сайт зависает (перестает вообще отображаться) где-то на минуту. То есть 2 минуты работаем в админке, минуту ждем когда он "прочухается".

Надо починить

Порядок предлагаем такой:

- Выбираем исполнителя

- Вы делаете

- Мы оплачиваем по факту (электронные деньги)

В отзывах дайте ссылку хотя бы на один работающий проект на wordpress; если есть понимание в чем может быть ошибка - пишите!