Требуется внедрить cms на типовой корпоративный сайт. Готов рассмотреть готовые платные системы. Модули стандартные - тексты (страницы), меню (с чпу), новости, статьи, фотогалереи, форма обратной связи. Есть свой удобный и готовый движок? Предлагайте. Не принимаются ...
Нужны доделки MODX
написать регистрацию, скрипты слайдеров, постинг на стену, отправка сообщений, ТЗ есть, серстанные материалы уже на движке, нужен функционал. цена вопроса 600-700$
Заявки фрилансеров
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