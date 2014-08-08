Нужны доделки MODX

$700
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок199 просмотров

написать регистрацию, скрипты слайдеров, постинг на стену, отправка сообщений, ТЗ есть, серстанные материалы уже на движке, нужен функционал. цена вопроса 600-700$

MODX
11 лет назад
Vasenkin
39 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров