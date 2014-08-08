Калькулятор грузоперевозок wordpress

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки150 просмотров

Требуется калькулятор стоимости грузоперевозки с возможностью загрузки тарифов через exel. Нужен такой же калькулятор как на сайте Dellin.ru.

WordPress
11 лет назад
regs199
34 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

aleks_lv
41 год
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Был
17 дней назад
11 лет назад
$20
2 дня

Заявки фрилансеров

aleks_lv
41 год
14 лет в сервисе
Был
17 дней назад
11 лет назад