Нужен опытный программист для переноса сайта с Wordpress на DLE. Основные задачи: Натяжка сверстанного шаблона на DLE. Перенос сайта с Wordpress на DLE с ...
Доработка фотокиоска
Не большая доработка по фотокиоску. Работы максимум на час
Добавить вывод текста на фотографии и прикрутить рейтинг
Нужна сделать сегодня. Без предоплаты
Предложения по типу "завтра или вечером" , не предлагать)
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