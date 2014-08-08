Доработка фотокиоска

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки135 просмотров

Не большая доработка по фотокиоску. Работы максимум на час

Добавить вывод текста на фотографии и прикрутить рейтинг

Нужна сделать сегодня. Без предоплаты

Предложения по типу "завтра или вечером" , не предлагать)

11 лет назад
clipof
Костя 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров