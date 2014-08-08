Настроить АПИ Whois для проверки доступности домен

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Закрыт2 заявки128 просмотров

Требуется сделать на сайте проверку доступности доменов для зон .УКР, .РФ, .IN.UA

Также нужно сделать php запрос для входа и регистрации в биллинг-панели.

PHP
11 лет назад
hristov
Денис 
44 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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