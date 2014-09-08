Необходимо на существующий портал (платформа симфония) навесить страничку с данными: 1. Доска почета (обновление через админку, её надо разработать) 2. Новостная лента (обновление через админку, её надо разработать) ...
Подкорректировать верстку Joomla 2.5
Нужно для текущего шаблона
http://galleryua.com/photo/golopristanskij-rajon
Сделать
1. Сделать шапку и карусель фото под шапкой резиновой (на весь экран)
2. Вставить карту google (тоже резиновую)
3. Сделать названия населенных пунктов красивым списком, например как здесь http://rp5.ru/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B5
По алфавиту, указываю первую букву для каждой группы.
4. Тоже самое сделать для главной http://galleryua.com/photo/
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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