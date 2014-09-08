Подкорректировать верстку Joomla 2.5

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки153 просмотра

Нужно для текущего шаблона

http://galleryua.com/photo/golopristanskij-rajon

Сделать

1. Сделать шапку и карусель фото под шапкой резиновой (на весь экран)

2. Вставить карту google (тоже резиновую)

3. Сделать названия населенных пунктов красивым списком, например как здесь http://rp5.ru/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B5

По алфавиту, указываю первую букву для каждой группы.

4. Тоже самое сделать для главной http://galleryua.com/photo/

Joomla
11 лет назад
andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

alex_shuchenko
Алексей 
42 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 отзывов(-1)
11 лет назад
$15
1 день
Алексей отлично справился с работой!
Отличный заказчик. Был рад сотрудничеству

Заявки фрилансеров

alex_shuchenko
Алексей 
42 года
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 отзывов(-1)
11 лет назад

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