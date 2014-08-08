Нужен программист\ы MODX

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка177 просмотров

есть сверстанные страницы, натянутые на движок, нужно доделать функционал. регистрация, слайдеры, отправка сообщений, постинг, видеоконференции. цена вопроса 15-20 К, сроки -неделя. связь - скайп. Нужен программист\ программисты для долгосрочного сотрудничества, с деньгами без задержек.

MODX
11 лет назад
Vasenkin
39 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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