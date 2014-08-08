Настройка шаблонов и доработка сайта на bitrix

Есть форум на старом PHPBB2. Хотелось бы его проапгрейдить и перейти на PHPBBEx. В связи с этим нужно настроить и сделать переконвертацию в PHPBBEx. На форуме сейчас зарегистрировано 13000 пользователей, оставлено 72517 сообщений. ...