Добавить на сайт интерактивную карту с отметкой регионов. Интересуют примеры работы, сроки и стоимость? Жду примеров работ!
Шаблон для Joomla 2.5
есть макет на HTML http://invtur.com.ua/
Нужно выполнить темизацию для joomla 2.5
И подключить на сайт.
Заявки фрилансеров
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