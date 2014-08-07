Программист

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки195 просмотров

Требуется программист

Требования:

опыт работы больше 2 лет

web-программирование: разработка, модернизация и поддержка сайтов.

знание – PHP, MYSQL, XHTML, CSS, JavaScript, XML

опыт работы с админкой битрикса

умение создавать flash баннеры

CSSJavaScriptMySQLPHP
11 лет назад
smikhalevru
Сергей 
59 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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