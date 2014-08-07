Программист

Здравствуйте! При клике на миниатюру (), ajaxом подгрузка бОльшей копии картинки. При подгрузке появляется прелоадер (любая картинка) и исчезает после загрузки. Картинка встает по центру экрана на десктопах/планшетах. На мобилках - во весь экран. Без ...