Здравствуйте! При клике на миниатюру (), ajaxом подгрузка бОльшей копии картинки. При подгрузке появляется прелоадер (любая картинка) и исчезает после загрузки. Картинка встает по центру экрана на десктопах/планшетах. На мобилках - во весь экран. Без ...
Программист
Требуется программист
Требования:
опыт работы больше 2 лет
web-программирование: разработка, модернизация и поддержка сайтов.
знание – PHP, MYSQL, XHTML, CSS, JavaScript, XML
опыт работы с админкой битрикса
умение создавать flash баннеры
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо написать код и сверстать сайт по готовому макету. Платформа для разработки может быть Wordpress или Joomla. Внимательно изучите макеты по ссылке: http://imperiauspeha.com/maket/ там 4 страницы. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $22
Настроить совместную работу Jomsocial и Joomla 3.3 шаблона GK-m-SocialВеб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $166
Есть готовый парсер CRM. Нужно настроить: Основное: 1. Генерацию отчетов в xls на основе данных в БД по шаблону. Есть почти готовый скрипт (предположительно), но он ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Всем доброго времени суток! Есть следующая задача: Есть в наличии готовый PHP-скрипт с открытым кодом (биржа покупки\продажи ссылок) нуждающийся в корректировке некоторых функций, а также внедрения дополнительных систем оплат и отладки ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Добрый день. Сайт на cms dle. Надо решить проблему с добавлением большого кол-ва фото в статьи: Если вставлять их одно за другим на всю ширину сайта, посетителям придется много скроллить. Приходится вручную ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте уважаемые программисты! Нам необходимо сделать несколько 2-3 грабера для полного копирования с интернет-магазинов их наименований товаров. И произвести само копирование в полном объеме. Нужно будет скопировать категорию товаров, ...Завершен11 лет назад
Всем доброго времени суток, нужно сделать фильтры на товары как на сайте:http://santehnika-tut.ru От вас стоимость и сроки. С уважением Дмитрий.Завершен11 лет назад
- $50
http://otd-lab.ru/service/kalkulyator-strahovogo-stazha-onlayn-dlya-bolnichnogo-lista Нужно сделать аналогичный калькулятор ПОД КЛЮЧ Формулы и прочее вам нужно взять из готовых скриптов по этой теме или вычитать самому (российское законодательство) Правильность работы калькулятора обосновать на примере ...Завершен11 лет назад
- $150
1. Организовать стабильную работу плеера во всех браузерах. (воспроизведение с внешних ссылок и с файлов на хостинге, а так же корректная работа гр. волны). 2. Сделать полноценное отображение графической волны. (сейчас волна заканчивается, ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад